EH Bildu afirma que Ayuso busca "réditos, provocar y que se hable de ella", con su "política de bulos"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca "réditos, provocar y que se hable de ella", con su "política de bulos".

En declaraciones a Radio Euskadi, Aizpurua se ha referido así a la acusación de Díaz Ayuso al Lehendakari, Imanol Pradales, de haberla a amenazado con unas palabras pronunciadas en euskera --que ella tradujo como 'pim, pam, pum'--, y a la vinculación de EH Bildu y los secuestros que ha hecho hoy la dirigente madrileña en la asamblea de Madrid en un debate sobre la flotilla humanitaria.

"Con quien Bildu se acuesta, secuestrado se levanta", ha cargado la mandataria autonómica contra Más Madrid, después de que su portavoz, Manuela Bergerot, le haya pedido que reclame la devolución de los miembros de la flotilla interceptados anoche por Israel. Además, Ayuso ha cuestionado a la formación de izquierda si está del lado "del terrorismo".

Tras apuntar que estas afirmaciones de Ayuso no son una casualidad, ya que "lo llevaba escrito", la diputada abertzale ha indicado que la dirigente madrileña "tiene bastantes problemas en cualquier caso". "Lo que busca es provocar, que se hable de ella, establecer una serie de bulos, de esa política de bulos que le dan rédito a ella, pero creo que a la larga, no sé, hasta, como persona, va a sufrir bastante", ha manifestado.

En este sentido, ha manifestado no saber "realmente" hasta dónde quiere llegar Ayuso y ha afirmado que tampoco le daría "mucho más valor a lo que diga". "Es una boutade más de la señora Ayuso", ha concluido.