Conde-Pumpido lamenta la "barra libre" para criticar al TC desde el ámbito político y recuerda las palabras de Pons

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha reivindicado este jueves que "ninguna institución del Estado puede criticar a las demás", lamentando que se considere "muy grave" que "desde ámbitos políticos se cuestione a los jueces" pero que haya "barra libre desde el ámbito político para cuestionar al TC", punto en el que ha recordado las palabras del 'popular' Esteban González Pons, que se refirió a la corte de garantías como un "cáncer".

"Parece que se ha generalizado la idea de que es muy grave que desde ámbitos políticos se cuestione a los jueces pero que, sin embargo, hay barra libre para desde el ámbito político para cuestionar al TC y llamarle incluso cáncer de la democracia", ha dicho, en un desayuno informativo con la prensa para presentar la VI Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional, que se celebrará en Madrid entre el 28 y el 31 de octubre.

En la misma línea, ha incidido en que "ninguna institución del Estado puede criticar a los demás". "Ni los jueces deben hacer comentarios sobre los poderes del Estado, ni los poderes del Estado deben hacer comentarios sobre la actividad de los jueces", ha subrayado.

Conde-Pumpido ha hecho una firme defensa de la "independencia del TC", razonando que "no tiene sentido" que "aquellos" que han elegido a sus magistrados luego "cuestionen la legitimidad del tribunal". "Quien descalifica desde la política al TC se está descalificando a sí mismo porque los magistrados del TC hemos sido elegidos por los tres poderes del Estado", ha enfatizado.

También se ha referido a las críticas que apuntan a una injerencia del TC en la jurisdicción del Tribunal Supremo (TS), respondiendo que el TC es el órgano llamado a ejercer de "arbitro" entre los poderes del Estado para resolver los conflictos que puedan surgir.

