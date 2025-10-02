Espana agencias

China bate su récord diario de viajes en tren durante el primer festivo de 'Semana dorada'

Por Newsroom Infobae

Pekín, 2 oct (EFECOM).- Los ferrocarriles nacionales de China transportaron este miércoles a unos 23,13 millones de pasajeros durante el primer día festivo de la llamada 'Semana dorada', lo que supone un incremento del 7,2 % respecto al año pasado y marca un nuevo récord diario, informó este jueves la cadena estatal CCTV.

Otros 19,3 millones de personas tienen previsto viajar en ferrocarril este jueves, y solo en el Delta del Yangtsé -región económica que abarca Shanghái y las provincias de Jiangsu y Zhejiang- se espera un volumen de cuatro millones de pasajeros, un aumento interanual superior al 10 %, según CCTV.

El 1 de octubre, fecha en que se conmemora la creación de la República Popular China, la movilidad interregional de personas superó los 336 millones de desplazamientos en todo el país, lo que constituye un avance del 1,7 % respecto al mismo día de 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Transporte recogidas por este medio.

Durante este primer día festivo, los viajes por carretera superaron los 310 millones y la aviación civil transportó a 2,48 millones de pasajeros, un 3,4 % más que en 2024, con casi 20.000 vuelos programados y una tasa de puntualidad del 96 %.

Las autoridades chinas esperan más de 2.400 millones de desplazamientos durante las vacaciones de la 'Semana dorada', que combinan la Fiesta Nacional del 1 de octubre con la Fiesta de Medio Otoño y que constituyen uno de los períodos de mayor movilidad del año en el gigante asiático. EFECOM

