CCOO llama a "la participación masiva" de la ciudadanía en las protestas para denunciar el asalto a la flotilla

Por Newsroom Infobae

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha llamado a la "participación masiva" de la ciudadanía en las protestas convocadas por todo el Estado este jueves, 2 de octubre, y este sábado, 4 de octubre, para denunciar el "asalto" de Israel a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a entregar ayuda humanitaria a Gaza.

En un comunicado, CCOO ha condenado el "bloqueo militar ilegal" impuesto por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la flotilla, y ha exigido a las autoridades españolas e internacionales "la máxima implicación" para la protección de todas las tripulaciones de estas embarcaciones "ante la manifiesta violación del derecho internacional que lleva a cabo Israel con estas detenciones".

Por este motivo, han instado a los españoles a acudir a las manifestaciones convocadas este jueves y sábado contra Israel en distintos puntos de España ante "este nuevo ataque israelí a activistas que, de manera pacífica, tratan de paliar el sufrimiento en Gaza" y denunciar "la colonización israelí sobre los territorios y las aguas palestinas".

CCOO también ha convocado al conjunto de la clase trabajadora de España a unirse a la convocatoria de paros parciales en los centros de trabajo de todo el país el próximo 15 de octubre "como muestra de apoyo al pueblo palestino" y "por el fin del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza".

"Comisiones Obreras no faltará a la cita con los Derechos Humanos, con la protección de la población palestina y de todos los y las activistas que en el mundo emprenden iniciativas para denunciar el genocidio y las violaciones sistemáticas de los acuerdos internacionales por parte de Israel desde hace décadas y con el pueblo palestino", ha concluido el sindicato en su escrito.

