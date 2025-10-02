Espana agencias

Abascal pide a Vox ignorar las encuestas, que califica de "distracciones" y "juego" del PP y el PSOE

Por Newsroom Infobae

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este jueves a su formación ignorar las encuestas electorales, que coinciden en señalar su auge, porque son "distracciones" y "un juego" del PP y el PSOE.

Distintas encuestas electorales muestran crecimiento de Vox en intención de voto, y algunas les sitúan en torno a los 70 diputados, frente a los 33 que consiguió en los comicios de 2023. En cualquier caso, Vox no suele dar crédito a los sondeos electorales y justifican que la verdadera encuesta es "la calle".

Abascal ha abundado en esta estrategia en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter). "Ni caso a las encuestas", ha proclamado. "Ni un minuto a las distracciones ni al juego del PP y el PSOE", ha añadido.

"Nosotros a escuchar en la calle a los españoles, a representarles en las instituciones y a defenderles frente al bipartidismo corrupto", ha zanjado el líder de Vox.

