Vox critica a Sánchez por "mandar al Ejército sin consultar" a auxiliar a la flotilla para "proteger su causa personal"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha recriminado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, el envío del buque 'Furor' de la Armada a auxiliar a la flotilla humanitaria de Gaza porque considera que la decisión se ha tomado para "proteger la causa personal de la izquierda".

La portavoz parlamentaria, que ha recalcado que la flotilla humanitaria le parece "un absoluto paripé", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso que Sánchez "ha enviado al Ejército a proteger a la flotilla" sin consulta ni autorización de las Cortes, y ha sugerido que el presidente no ha mostrado la misma celeridad para desplegar a las Fuerzas Armadas en catástrofes naturales en España.

"No es de recibo que cuando en España se han vivido catástrofes, que han costado la vida por cierto a varios españoles, como los últimos desastres naturales, que aquí no se haga uso de los recursos del Estado ni se envíe al Ejército a salvar la vida de los españoles", ha señalado Rodríguez de Millán.

USAR A LAS VÍCTIMAS

Así, cree que Sánchez, "al libre albedrío de su criterio", ha desplegado al 'Furor' "a proteger la causa personal de la izquierda", que "han utilizado como escudos humanos a las víctimas de Gaza para enarbolar una bandera" que Vox no entiende, porque "también se oponen al acuerdo de paz" planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La propuesta de Trump, respaldada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incluye un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás, una 'junta de paz' presidida por el propio mandatario estadounidense para supervisar un gobierno "tecnócrata y apolítico" para administrar Gaza y el fin de la ocupación palestina, siendo este último un extremo que Netanyahu no acepta. Sánchez trasladó su apoyo al plan, aunque insistió en la solución de los dos Estados.

