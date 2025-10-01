Un septuagenario acepta seis meses de cárcel y el pago de 300 euros por tocar las nalgas a una empleada del hogar

Un septuagenario ha aceptado seis meses de cárcel y el pago de 300 euros por tocar las nalgas a una empleada del hogar en Vigo.

Así lo ha reconocido en una vista de conformidad llevada a cabo este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, donde el varón ha aceptado la pena.

Todo ello tras consignar al completo los 300 que se solicitaban por parte del Ministerio Fiscal como responsabilidad civil, que serán abonados a la víctima.

Además, se le ha impuesto una inhabilitación especial sobre cualquier actividad que suponga contacto con menores durante 2 años, así como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer por el mismo periodo de tiempo.

Pese a esto, el septuagenario no tendrá que entrar en prisión, siempre que no delinca en los dos próximos años, tal como se ha acordado en la vista de conformidad.