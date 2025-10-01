Senadora de Geroa Bai exige "transparencia" en la gestión de las pulseras antimaltrato

La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado este miércoles en el pleno de la Cámara Alta que, en la gestión de la crisis de las pulseras antimaltrato que se ha realizado desde el Ministerio de Igualdad "ha faltado información" por lo que ha exigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "transparencia total" en este asunto.

En el transcurso de la comparecencia de la ministra para informar sobre esta cuestión, Barkos ha asegurado que en torno a este asunto "la opacidad no es la solución". "La falta de explicaciones solo genera desconfianza, y quienes más lo sufren son las propias víctimas", ha dicho, para reclamar a la ministra de Igualdad "una comunicación clara que destierre bulos como el de las supuestas compras de pulseras en Aliexpress".

Por otro lado, Barkos ha criticado "el uso partidista y oportunista que las derechas han hecho de esta cuestión" exigiéndoles "no utilizar la violencia machista ni la realidad de las víctimas como instrumento político". "El centro del debate deben ser siempre las mujeres víctimas y su seguridad, y no la confrontación partidista ni los ataques interesados", ha expuesto.

En ese sentido, la senadora ha reprochado a PP, Vox y UPN que "conviertan la sesión plenaria en un debate errático, más preocupado por desgastar al Gobierno que por garantizar soluciones eficaces". Asimismo, Barkos ha asegurado que "si efectivamente se han producido sentencias de excarcelación de agresores porque ha habido fallos, lógicamente, habrá de darse una respuesta y también con consecuencias en el ámbito institucional, pero, evidentemente, ajustadas a la realidad".

Por último, la senadora de Geroa Bai ha reclamado "exigencia técnica, control público y claridad institucional" de cara a la renovación del contrato de estos dispositivos con el objetivo de blindar "un sistema que resulta esencial en la protección de las mujeres". "Estamos hablando de vidas, de la seguridad de miles de mujeres y de sus familias. No puede ser un motivo más de distorsión política. Lo que está en juego es demasiado importante", ha concluido.