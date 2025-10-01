Espana agencias

Se enfrenta a ocho años de cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a su "mejor amiga", en Jaén

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado este miércoles a un hombre de 32 años acusado de agredir sexualmente su "mejor amiga" mientras ésta se encontraba bajo los efectos de ansiolíticos. Se enfrenta a ocho años de cárcel que es lo que le pide el Ministerio Fiscal al considerarlo autor de un delito de agresión sexual.

El acusado ha negado ante el tribunal los cargos y ha señalado que con la denunciante mantenía una relación de amistad "con derecho a roce", aunque "nunca" tuvieron relaciones sexuales completas.

Los hechos denunciados se remontan al 29 de enero de 2023 cuando la joven, que se encontraba pasando el fin de semana en la casa del acusado, asegura haber sido agredida sexualmente cuando se encontraba bajo los efectos de un ansiolítico.

En la declaración de la denunciante que ha sido reproducida en el juicio como prueba preconstituida, la joven señala que recuerda que estaba en la cama y que el acusado acabó agrediéndola sexualmente, pese a que ella le pidió que parara.

En mensajes telefónicos aportados a la causa, el acusado reconoce haberla violado, pero en el juicio ha rechazado estos extremos y lo ha atribuido a que él por esas fechas estaba "con muchísima ansiedad" y "podía haber dicho o eso o cualquier otra cosa".

Además de los ocho años de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama que se le imponga seis años de libertad vigilada, tiempo en el que no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima. La acusación particular ha elevado su petición de pena a nueve años de prisión, mientras que la defensa ha abogado por la libre absolución.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un organismo de Euskadi reconoce como víctimas de violencia policial a cuatro muertos en una "emboscada" en 1984

Un organismo de Euskadi reconoce

El PP critica la división del Gobierno por el plan Trump para Gaza y pregunta si Sumar quiere que sigan los asesinatos

El PP critica la división

Sumar discrepa de la postura del PSOE sobre la flotilla: Responsabilidad no es pedir la retirada sino protegerla

Sumar discrepa de la postura

Podemos acusa al Gobierno de "hacer el trabajo sucio a Israel" y le exige proteger a la flotilla con el 'Furor'

Podemos acusa al Gobierno de

El PSOE replica a Belarra que el decreto de embargo de armas a Israel no es "fake" y se podría retocar en la tramitación

El PSOE replica a Belarra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abanca despidió a una trabajadora

Abanca despidió a una trabajadora tras solicitar una adaptación de su puesto por el trastorno depresivo que sufría: es nulo y tienen que indemnizarla con 30.000 euros

El Gobierno asegura que el buque militar ‘Furor’ que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 1 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Competencia alerta de que la retirada obligatoria de aceite de oliva podría encarecer los precios y afectar a la calidad

¿Es mejor casarse o hacerse pareja de hecho? Una notaria responde

La compraventa de vivienda roza las 200.000 transacciones en el segundo trimestre pero suaviza su subida al 3%

DEPORTES

España apunta fuerte al europeo

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico