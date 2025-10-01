Espana agencias

PSOE pide no hacer "demagogia" con la flotilla e insiste en que el buque 'Furor' no la apoyará en la zona de exclusión

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido no hacer "demagogia" con la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a Gaza y ha reiterado este miércoles que la protección del buque de la Armada 'Furor' tiene un límite y que los barcos no tienen garantizada su seguridad si cruzan la zona de exclusión marcada por Israel.

Así ha respondido Patxi López en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso ante las protestas de socios de Sumar y Podemos por el aviso del Gobierno desaconsejando a los integrantes de la flotilla su entrada en la zona de exclusión.

Según ha explicado, el Gobierno está actuando "con enorme prudencia" y su posición ha sido la misma desde el principio: "Se ha protegido a la flotilla hasta la línea de la zona de exclusión porque habían sufrido ataques de drones. Pero vuelvo a decir, con enorme prudencia, el llamamiento a que no traspasen esa línea porque ahí no se puede garantizar la seguridad. No hagamos demagogia con estas cosas".

Y aunque ha dejado claro que la causa de la flotilla es "justa" y cuenta con su "empatía", López ha precisado que "la prioridad absoluta" de un Gobierno es la seguridad y que "entrando en una zona de exclusión esto no se puede garantizar". En ese sentido, ha insistido que el Ejecutivo español ha pedido "encarecidamente" a los responsables de la flotilla que no se traspase esa línea, "porque desde luego un barco militar español no puede hacerlo".

SOBRE EL PLAN DE PAZ: "OJALÁ SIRVA PARA PARAR LA MATANZA"

En cuanto al plan de paz impulsado desde Estados Unidos, el portavoz socialista ha reconocido que puede generar "consideraciones muy diversas, incluso enfrentadas", pero ha mostrado su esperanza en que "ojalá sirva para parar la matanza".

"Ojalá este intento lleve a un alto el fuego, a la entrega de los rehenes, a la apertura de corredores humanitarios, y al inicio de una posibilidad de diálogo para buscar esa solución", ha expresado Patxi López, que ha ratificado que la solución del PSOE sigue siendo la de los dos Estados en esta zona de Oriente Próximo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Senadora de Geroa Bai exige "transparencia" en la gestión de las pulseras antimaltrato

Senadora de Geroa Bai exige

El Govern balear apoya la petición de declarar Ibiza zona catastrófica

El Govern balear apoya la

El PSOE exige rectificar a la portavoz del PP por deslizar que ministros de Sumar quieren que se asesine a gazatíes

El PSOE exige rectificar a

El PP niega que sus recetas en inmigración se deban a los sondeos y pide a Vox "preocuparse por Sánchez" y no por Feijóo

El PP niega que sus

Un organismo de Euskadi reconoce como víctimas de violencia policial a cuatro muertos en una "emboscada" en 1984

Un organismo de Euskadi reconoce
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abanca despidió a una trabajadora

Abanca despidió a una trabajadora tras solicitar una adaptación de su puesto por el trastorno depresivo que sufría: es nulo y tienen que indemnizarla con 30.000 euros

El Gobierno asegura que el buque militar ‘Furor’ que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 1 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Competencia alerta de que la retirada obligatoria de aceite de oliva podría encarecer los precios y afectar a la calidad

¿Es mejor casarse o hacerse pareja de hecho? Una notaria responde

La compraventa de vivienda roza las 200.000 transacciones en el segundo trimestre pero suaviza su subida al 3%

DEPORTES

España apunta fuerte al europeo

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico