Podemos exige al Gobierno que rectifique y rehaga el decreto de embargo de armas si quiere su apoyo

Por Newsroom Infobae

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al Gobierno que tendrá que rectificar y volver a rehacer el decreto de embargo a la compraventa de armas a Israel si aspira a contar con su apoyo para convalidarlo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, pues ha insistido en que la redacción actual del Ejecutivo "no sirve para nada" y es un "coladero".

También ha asegurado que la fórmula de tramitarlo como proyecto de ley, lo que habilita a los grupos a plantear enmiendas para introducir cambios, no vale a su formación porque durante esta legislatura todos los decretos que han llegado bajo esa fórmula han terminado "durmiendo el sueño de los justos" en la Cámara Baja.

En rueda de prensa en el Congreso, la líder de Podemos ha reafirmado su visión crítica y rechazo al embargo de armas diseñado por el Gobierno aunque no ha concretado el sentido de voto de su partido.

"Nuestra posición ya la hemos expresado. Este embargo de armas, tal y como está escrito, no va a servir para nada porque no aborda ninguno de los elementos centrales que han permitido que España tenga las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y en el peor genocidio en Palestina", ha enfatizado Belarra.

"HAY QUE DECIR LA VERDAD A LA GENTE: EL DECRETO ES UN COLADERO"

Al hilo, ha asegurado que a la sociedad española hay que decirle "la verdad", al sostener que este decreto es la "nada" y un "coladero" para mantener el comercio armamentístico con Israel. De esta forma, ha denunciado que no impide el tránsito de material militar con destino al país hebreo y la cláusula de excepcionalidad del embargo si se dan circunstancias de interés general.

Durante su comparecencia, Belarra ha acusado al Gobierno de "intentar engañar a la gente" y "mentir" en su política de "titulares" que luego es "incapaz" de traducirlos en medidas efectivas y concretas.

Luego, ha apelado a ejercer presión y movilización social al Gobierno para conseguir que rectifiquen y rehagan el decreto de embargo de armas a Israel para que sea "realmente integral".

