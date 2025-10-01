Podemos acusa al Gobierno de "hacer el trabajo sucio a Israel" y le exige proteger a la flotilla con el 'Furor'

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha criticado que el Gobierno haya recomendado a la Global Sumud Flotilla que va rumbo a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión, y ha asegurado que la "obligación legal" del Ejecutivo es "proteger" esta misión con el buque 'Furor' de la Armada enviado a la zona para apoyar la flotilla, no hacer "el trabajo sucio a Israel".

"El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha condenado la dirigente de la formación morada en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Montero sostiene que "la obligación legal" del Gobierno es "proteger esta misión civil humanitaria", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de "hacerle el trabajo sucio a los genocidas", en alusión a Israel.

El Gobierno de España comunicó en la noche de este martes a los integrantes de la flotilla que el buque 'Furor' ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate "si fuesen necesarias", si bien avisó de que "no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí".

"Hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla", explicaron fuentes de Moncloa, que recomendaron "encarecidamente" a la flotilla que, "en las actuales circunstancias", no se adentre hacia Gaza porque "hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad". "La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", insistieron.

LA FLOTILLA, "EN ALERTA MÁXIMA Y ALTÍSIMO RIESGO"

En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que la flotilla, que está a unas pocas millas náuticas de Gaza, se encuentra "en máxima alerta" y en una situación de "altísimo riesgo" para los activistas, entre los que se encuentran "varias decenas de españoles y españolas, también compañeros de Podemos".

Por ello, la parlamentaria ha exigido presidente Pedro Sánchez que utilice "todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares" para garantizar que la Global Sumud Flotilla pueda cumplir su misión y ha reclamado que la fragata que acompaña sirva para escoltarla, en lugar de "disuadirla para que vuelva". "Esto es gravísimo, le hace el juego sucio a Netanyahu y nos convierte una vez más en cómplices de los genocidas", ha apostillado.

En la misma intervención, la diputada del Grupo Mixto ha instado al Ejecutivo a rechazar "frontalmente" el "supuesto plan de paz" impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que ha calificado de "plan de colonización 2.0".

"PLAN DE COLONIZACIÓN 2.0"

Y le ha acusado, junto al expresidente británico, Tony Blair, que tendría un papel importante en dicho acuerdo, de querer convertirse en "virreyes de la Franja de Gaza" e impedir el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Asimismo, Belarra ha subrayado que Trump y su antecesor, Joe Biden, han sido los principales responsables de "armar hasta los dientes a Netanyahu durante este genocidio" y ha defendido la necesidad de un "plan de paz popular" que implique "meter en la cárcel a los presidentes de Israel y Estados Unidos y que permita "acabar de una vez con la colonización ilegal de Palestina".

Por último, la dirigente de la formación morada ha señalado también que Colombia ha puesto encima de la mesa una resolución en Naciones Unidas" para promover un alto el fuego y una descolonización de Palestina, pero ha lamentado que el Gobierno de España "no esté respaldando esa iniciativa".

A su vez, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al Gobierno que ponga "todos los medios", tanto políticos como económicos y militares para proteger a los integrantes de la flotilla que se dirige a Gaza.

En una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, ha asegurado que la situación de la flotilla les preocupa enormemente porque el "Estado terrorista de Israel está amenazando" con abordarla y "secuestrar a los integrantes de la misma".

ACTITUD "DEPLORABLE" DE ESPAÑA

Pablo Fernández ha considerado "insostenible" y "lamentable" la amenaza de Israel, pero también ha calificado de "bochornoso, abominable y deplorable" que el Gobierno de Sánchez, en lugar de "exhortar y exigir al Estado genocido de Israel que deje a la Global Sumud Flotilla cumplir con su misión humanitaria", diga a la misma que tiene que "desistir" y abandonar su misión y que no se adentre en aguas internacionales.

"Yo no esperaba que el Gobierno llegase a niveles tan extremos de hipocresía y de vergüenza ajena. Sinceramente es infame", ha insistido el secretario de Organización de la formación morada.