Espana agencias

Podemos acusa al Gobierno de "hacer el trabajo sucio a Israel" y le exige proteger a la flotilla a Gaza con el 'Furor'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha criticado que el Gobierno haya recomendado a la Global Sumud Flotilla que va rumbo a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión, y ha asegurado que la "obligación legal" del Ejecutivo es "proteger" esta misión con el buque 'Furor' de la Armada enviado a la zona para apoyar la flotilla, no hacer "el trabajo sucio a Israel".

"El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha condenado la dirigente de la formación morada en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Montero ha sostenido que "la obligación legal" del Gobierno es "proteger esta misión civil humanitaria", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de "hacerle el trabajo sucio a los genocidas", en alusión a Israel.

El Gobierno de España comunicó en la noche de este martes a los integrantes de la flotilla que el buque 'Furor' ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate "si fuesen necesarias", si bien avisó de que "no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí".

"Hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla", explicaron fuentes de Moncloa, que recomendaron "encarecidamente" a la flotilla que, "en las actuales circunstancias", no se adentre hacia Gaza porque "hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad".

"La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", insistieron desde el Ejecutivo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Illa se reúne en audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano este miércoles

Illa se reúne en audiencia

Ada Colau, desde la Flotilla rumbo a Gaza: "Las próximas horas serán realmente críticas"

Ada Colau, desde la Flotilla

El Gobierno recomienda a la flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión, el buque de salvamento no podrá acceder

El Gobierno recomienda a la

La asesora de Gómez recurre la decisión de Peinado de abocar la presunta malversación a un juicio con jurado

La asesora de Gómez recurre

Feijóo: "Veremos el éxito de la reconstrucción para valorar posteriormente el futuro político de Mazón"

Feijóo: "Veremos el éxito de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tasa turística sigue adelante

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

ECONOMÍA

Viajes del Imserso 2025/2026: las

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 1 de octubre

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson