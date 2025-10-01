Podemos acusa al Gobierno de "hacer el trabajo sucio a Israel" y le exige proteger a la flotilla a Gaza con el 'Furor'

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha criticado que el Gobierno haya recomendado a la Global Sumud Flotilla que va rumbo a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión, y ha asegurado que la "obligación legal" del Ejecutivo es "proteger" esta misión con el buque 'Furor' de la Armada enviado a la zona para apoyar la flotilla, no hacer "el trabajo sucio a Israel".

"El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha condenado la dirigente de la formación morada en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Montero ha sostenido que "la obligación legal" del Gobierno es "proteger esta misión civil humanitaria", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de "hacerle el trabajo sucio a los genocidas", en alusión a Israel.

El Gobierno de España comunicó en la noche de este martes a los integrantes de la flotilla que el buque 'Furor' ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate "si fuesen necesarias", si bien avisó de que "no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí".

"Hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla", explicaron fuentes de Moncloa, que recomendaron "encarecidamente" a la flotilla que, "en las actuales circunstancias", no se adentre hacia Gaza porque "hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad".

"La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", insistieron desde el Ejecutivo.