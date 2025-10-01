PACMA pide la recusación del magistrado ponente del Tribunal Supremo en el caso del 'Toro Júbilo' de Medinaceli (Soria)

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha presentado una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación relativo al 'Toro Júbilo' de Medinaceli (Soria) por entender que concurren "enemistad manifiesta" hacia la organización animalista e "interés en la causa".

PACMA ha argumentado que el magistrado ha expresado públicamente en distintos medios y redes sociales una "firme defensa de la tauromaquia", así como "críticas explícitas" contra el movimiento animalista y las leyes de protección animal.

Según ha recordado PACMA a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el procedimiento judicial abordado tiene como origen la impugnación del acuerdo del Ayuntamiento de Medinaceli que autorizaba la celebración del festejo taurino conocido como 'Toro Júbilo'.

La formación ha defendido que, aunque el Tribunal Supremo va discutir una cuestión "puramente formal", la imparcialidad en este proceso "sigue siendo crucial, ya que una eventual estimación del recurso podría devolver la firmeza a la sentencia que declaró ilegal el festejo".

PACMA ha subrayado la necesidad de que la Justicia sea imparcial "y también que lo parezca" por lo que ha advertido de que las "manifestaciones reiteradas" del magistrado en defensa de la tauromaquia, así como sus posicionamientos contra el animalismo, "comprometen la confianza ciudadana en la resolución del caso".

Por ello, la formación ha solicitado que se aparte al magistrado del conocimiento del recurso de casación, "en defensa del derecho a un proceso justo, con todas las garantías e independencia judicial".