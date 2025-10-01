Óscar López dice que merece la pena seguir aunque sufran derrotas parlamentarias: España "está asombrando al mundo"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que forma parte de "uno de los gobiernos más estables de Europa" y que a pesar de sufrir derrotas parlamentarias en el Congreso "merece la pena" seguir por las subidas de las pensiones o el SMI. En este sentido, asegura que España "está asombrando al mundo" en crecimiento económico, creación de empleo y justicia social.

"Este es uno de los gobiernos más estables de Europa, el Gobierno de España. Y con dificultades está asombrando al mundo por su crecimiento económico, por la creación de empleo, por la justicia social", ha reivindicado, sosteniendo que aunque la composición parlamentaria es "difícil", si es para "hacer lo que hace" el Gobierno "merece la pena".

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que también ha insistido que no se va a "bajar de la burra" en que merece la pena formar parte de un gobierno sin presupuestos "mientras sigan subiendo las pensiones o el salario mínimo en este país" y mientras España "siga siendo un país reconocido por ir de frente contra el genocidio".

"¿Es mucho más cómodo gobernar con una mayoría mucho más amplia? Desde luego que sí", ha insistido el ministro socialista, descartando "el marco" por el que, si la aritmética parlamentaria es complicada y hay que "negociar", tiene por obligación que "entrar un gobierno que congele las pensiones o el salario mínimo".

Al hilo, ha recordado que en lo que va de legislatura el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso 44 leyes, pese a que "todo eso ocupa pocos titulares". "Ya lo sé, pero ocupa mucho en la vida de la gente", ha zanjado López.