Espana agencias

Óscar López dice que merece la pena seguir aunque sufran derrotas parlamentarias: España "está asombrando al mundo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que forma parte de "uno de los gobiernos más estables de Europa" y que a pesar de sufrir derrotas parlamentarias en el Congreso "merece la pena" seguir por las subidas de las pensiones o el SMI. En este sentido, asegura que España "está asombrando al mundo" en crecimiento económico, creación de empleo y justicia social.

"Este es uno de los gobiernos más estables de Europa, el Gobierno de España. Y con dificultades está asombrando al mundo por su crecimiento económico, por la creación de empleo, por la justicia social", ha reivindicado, sosteniendo que aunque la composición parlamentaria es "difícil", si es para "hacer lo que hace" el Gobierno "merece la pena".

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que también ha insistido que no se va a "bajar de la burra" en que merece la pena formar parte de un gobierno sin presupuestos "mientras sigan subiendo las pensiones o el salario mínimo en este país" y mientras España "siga siendo un país reconocido por ir de frente contra el genocidio".

"¿Es mucho más cómodo gobernar con una mayoría mucho más amplia? Desde luego que sí", ha insistido el ministro socialista, descartando "el marco" por el que, si la aritmética parlamentaria es complicada y hay que "negociar", tiene por obligación que "entrar un gobierno que congele las pensiones o el salario mínimo".

Al hilo, ha recordado que en lo que va de legislatura el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso 44 leyes, pese a que "todo eso ocupa pocos titulares". "Ya lo sé, pero ocupa mucho en la vida de la gente", ha zanjado López.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

MM llama a la movilización e irá a los tribunales si Almeida aplica la "aberración" del 'síndrome postaborto'

MM llama a la movilización

El Supremo ratifica su negativa a las últimas peticiones de Cerdán y le pone freno: No puede recurrir para su "desahogo"

El Supremo ratifica su negativa

López no aclara qué pasará si la flotilla de Gaza es atacada e insiste: el Gobierno no va a meter el barco en esas aguas

López no aclara qué pasará

Condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su sobrino cuando la niña tenía entre 9 y 11 años

Condenado a cuatro años de

FAES ve "contradictoria" la "adhesión" de Sánchez al plan de paz de Trump tras su "contestación frontal a Israel"

FAES ve "contradictoria" la "adhesión"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson