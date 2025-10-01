Orden de búsqueda y captura al acusado de violar a su expareja en Cantabria por no personarse en el juicio

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado orden de búsqueda y captura para el acusado de violar a su expareja -a la que tenía prohibido acercarse- por no personarse este miércoles en el juicio contra él, señalado a las 10.00 horas en dicho tribunal.

Al no acudir, la Sala ha suspendido la vista oral y ha acordado que se busque y arreste al implicado, que pase a disposición judicial y se asegure así su asistencia al plenario.

Se enfrenta a nueve años y 11 meses de presión que pide para él la Fiscalía por delitos de agresión sexual y quebrantamiento de condena. Según su escrito, el procesado y quien había sido su compañera sentimental estuvieron juntos, "en diversas ocasiones y con consentimiento muto", pese a estar vigente la condena de alejamiento y prohibición de comunicar de él hacia ella. Y en esos encuentro, mantuvieron relaciones sexuales en la vivienda del hombre.

En uno de ellos, tras ingerir "varias cervezas", se inició una discusión por temas económicos. Entonces, el acusado "quiso mantener relaciones sexuales" con la mujer, quien, "enfadada por la discusión, se negó a ello". Entonces, él la empujó contra la cama, la sujetó y la penetró vaginalmente. Después, la expulsó de su casa.

DELITOS Y PENAS

Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia, y otro de violación.

La pena solicitada asciende a nueve años y once meses de prisión, así como prohibición de comunicar y acercarse a ella por un plazo dos años superior a la pena privativa de libertad, una medida de libertad vigilada cinco años superior a la prisión, e inhabilitación para desempeño con menores durante quince años.

Y en concepto de responsabilidad civil, solicita la fiscalía que el acusado indemnice a la mujer en 6.000 euros por el daño moral que le ha causado.