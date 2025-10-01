Espana agencias

Juzgan este jueves a un acusado de matar a su mujer y a su hija de 6 años en un piso de Móstoles (Madrid)

La Audiencia Provincial de Madrid arranca este jueves el juicio contra un hombre acusado de matar en noviembre de 2022 a su pareja de 29 años y a su hija de 6 años en el domicilio familiar de Móstoles.

El fiscal solicita prisión permanente revisable para G. P. S., de origen búlgaro, por un delito de asesinato. El presunto parricida intentó suicidarse tras los hechos y no tenía denuncias en su contra por malos tratos, según confirmó entonces la Delegación de Gobierno en Madrid.

Según el fiscal, el procesado tenía un comportamiento "controlador" hacia su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio "lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía".

El escrito de acusación señala que G. P. S. mantuvo une relación sentimental con I. D. S. "marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia".

Según el fiscal, sobre las 12:00 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija "con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas".

En ese preciso instante cogió un cuchillo "y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte". El acusado fue detenido en el mismo domicilio.

