Illa se reúne en audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano este miércoles

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne en audiencia privada con el Papa León XIV este miércoles a las 8.30 horas en el Vaticano, han confirmado fuentes de la Generalitat a Europa Press.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio, esta es la primera visita de un dirigente político español con el Pontífice y se enmarca en su viaje a Roma entre este miércoles y el viernes con una agenda institucional y cultural en el marco de la conmemoración del Milenario de la Abadia de Montserrat y el 40 aniversario del Festival Castell de Peralada, que se celebrarán en la capital italiana.

Illa se reunirá este miércoles con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y después con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; el jueves se encontrará con el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, visitará la comunidad de Sant Egidio y pronunciará una conferencia en la Università de la Sapienza centrada en Europa y el contexto internacional actual.

Illa también promoverá la cultura catalana en la celebración de unas jornadas en Roma coincidiendo con el Milenario de la Abadia de Montserrat y el 40 aniversario del Festival de Peralada y el viernes a las 11.30 inaugurará la exposición 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa'.

En marzo de 2024, como jefe de la oposición, Illa ya se reunió con el entonces Pontífice, el Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de este año.

