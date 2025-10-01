Illa pide a Israel "respetar el derecho internacional" y el de los integrantes de la Flotilla

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido al gobierno del presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, "respetar el derecho internacional y los derechos de los integrantes" de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados este miércoles.
En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha señalado que está siguiendo "con preocupación" las noticias sobre la Flotilla, que ha confirmado que dos de sus barcos han sido abordados por tropas israelíes, entre ellos el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
"Desde el Govern estamos en coordinación con el Ministerio de Exteriores", ha añadido Illa, que también ha pedido garantizar la seguridad de los miembros de la Flotilla.
