FAES ve "contradictoria" la "adhesión" de Sánchez al plan de paz de Trump tras su "contestación frontal a Israel"

La fundación FAES considera que la "adhesión reveladora" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al plan de paz de Estados Unidos para Gaza es "contradictoria con su posición hasta la fecha", tras erigirse en "líder global de una contestación a Israel frontal" y "sin matices".

"En todo caso, ¿quién puede sorprenderse a estas alturas de la incoherencia del sanchismo? Al Gobierno del relato, los cuentos y las trolas le importa más cómo suena una palabra -"paz"- que lo que signifique en cada caso", asegura la fundación que dirige el expresidente José María Aznar en un análisis titulado 'Descolgados en Gaza'.

En este sentido, FAES considera que la política exterior, "entendida como pasarela o burladero" para el Gobierno, "está provocando que España quede descolgada", en un momento en que "se vislumbra un movimiento multilateral hacia la paz en Oriente Próximo".

"DE NUEVO AL GOBIERNO LE PILLAN CON EL PIE CAMBIADO"

"De nuevo, al Gobierno le pillan con el pie cambiado: escoltando flotillas y alentando y aplaudiendo algaradas, mientras son otros los que sientan las bases efectivas de una paz seria, no de pancarta", resalta.

FAES recalca que "la España de Sánchez no es la España que organizaba Conferencias de Paz en 1991, o la que, representada por Aznar, visitaba la Franja y en el mismo día se reunía con Arafat y Netanyahu".

Además, considera que el Gobierno de Sánchez, "confundiendo política y propaganda", ha querido "huir del lodazal corrupto que reduce la política nacional a crónica de sucesos impostando gestos detonantes en el exterior".

"El sanchismo, incapaz ya de disimular una irrelevancia total y un descrédito creciente, nos aboca a perder, otra vez, el tren de la historia", afirma FAES, que cree que cada uno de los 21 puntos de la propuesta de paz de Trump supone "un avance concreto y mensurable".

A su entender, "son medidas, no gestos". "Donald Trump parece una de esas personas que aciertan sobre todo cuando rectifican. Estamos asistiendo a rectificaciones de su política exterior de calado que deben calificarse como aciertos", concluye.

