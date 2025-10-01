El PSOE exige rectificar a la portavoz del PP por deslizar que ministros de Sumar quieren que se asesine a gazatíes

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha exigido este miércoles "una rectificación inmediata" a su homóloga del PP, Ester Muñoz, por haber insinuado que ministros de Sumar quieren que se asesine a gazatíes.

En rueda de prensa, Muñoz se ha hecho una serie de preguntas tras criticar la posición de los ministros de Sumar sobre el plan de paz del presidente de EEUU, Donald Trump, para Gaza: "¿Estamos con la UE? ¿Estamos con los países árabes? ¿Estamos por paz? ¿O queremos que siga el conflicto y que siga siendo asesinada mucha gente, como quieren algunos ministros del Gobierno de España?".

Frente a esto, el portavoz parlamentario de los socialistas ha urgido a Muñoz a rectificar sus palabras porque considera que se trata de una acusación "gravísima" y porque "no puede salir gratis vomitarla y alimentar el odio en este país". "Que rectifique --ha insistido-- porque esto no se puede ya soportar".

LO DE AYUSO ES "ABSOLUTAMENTE MISERABLE"

Pero López no sólo ha cargado contra Muñoz sino que también lo ha hecho contra "la que manda en el PP", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus continuas "agresiones verbales" a la hora de hablar sobre distintos asuntos y de las que el portavoz socialista dice que está "harto".

Entre esos asuntos, López ha censurado a Ayuso por haber "banalizado" el "genocidio" contra el pueblo palestino "comparándolo con los neumáticos de Fernando Alonso", algo que sostiene que es "absolutamente miserable".

Pero también por cuestionar que el Rey condenara la masacre en Gaza en la Asamblea General de la ONU, donde el monarca dijo que estos matanzas "repugnan la conciencia humana y avergüenzan a la comunidad internacional". "¿Qué pasa? ¿Que a Ayuso no le repugna la conciencia o es que no la tiene para decir lo que dijo?", ha criticado López.

"ESTO ES VOMITIVO"

Y, por último, el exlehendakari ha admitido producirle "asco" la "utilización" y la "banalización" del terrorismo y de sus víctimas que "permanentemente" hace Ayuso "y parte también del PP" al comparar, por ejemplo, las protestas ciudadanas que hubo en el final de la Vuelta a España contra Israel con la 'kale borroka' (lucha callejera en apoyo a ETA en el País Vasco).

O cuando la presidenta madrileña, ha continuado López, "manipula" las palabras del lehendakari, Imanol Pradales, en el Alderdi Eguna convirtiendo un "Ayuso, entzun" (Ayuso, escucha) con el "pim pam pum", consignas que utilizaba la banda terrorista ETA y su entorno en sus campañas de intimidación.

"Esto es vomitivo y manifiesta claramente el poco respeto de esta señora por el sufrimiento que tuvimos que soportar en tiempos en los que, por cierto, ella estaba desaparecida --ha manifestado--. Ella no es una víctima de nada; ella es la que agrede, y esta semana hemos visto cómo ha agredido al euskera, al lehendakari y al Rey".