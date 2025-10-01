Espana agencias

El PP niega que sus recetas en inmigración se deban a los sondeos y pide a Vox "preocuparse por Sánchez" y no por Feijóo

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que Alberto Núñez Feijóo ofrece soluciones en inmigración porque el PP va a gobernar España y ha rechazado que sus recetas se deban a las últimas encuestas publicadas, que recogen un ascenso del partido de Santiago Abascal. Dicho esto, ha pedido a Vox "preocuparse" por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y no por el Partido Popular.

"Creo que a Vox lo que le debería preocupar es lo que hace Pedro Sánchez. Ellos dicen que quieren acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez: que se preocupe por Pedro Sánchez y menos por el Partido Popular", ha reclamado Muñoz a la formación de Santiago Abascal.

Al ser preguntada por las declaraciones de su homóloga de Vox, Pepa Millán, achacando el giro del PP en inmigración a las últimas encuestas, Muñoz ha recalcado que Reino Unido, Dinamarca y "muchos otros países están modificando sus legislaciones sobre inmigración".

"Y no creo que actúen por las encuestas de España. Es evidente que La inmigración preocupa a los europeos y que se está convirtiendo en un problema", ha manifestado, para añadir que lo que es "un problema" es la inmigración "ilegal y desordenada".

RECUERDA QUE EL CIS CONSTATA ESA PREOCUPACIÓN

Además, ha señalado que al ver los "problemas reales que tienen los españoles", el CIS recoge que "la inmigración descontrolada e ilegal" es el segundo problema que citan los españoles. "Y el Partido Popular, que va a llegar al Gobierno más pronto que tarde, en cuanto caiga Pedro Sánchez, tiene que decir a los españoles cuál es nuestra postura sobre ese problema que les ocupa", ha apostillado.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular ha indicado que Feijóo ha planteado una serie de medidas en materia migratoria "no mirando a las encuestas" sino pensando en que son un partido "que va a gobernar" y que tiene que "dar soluciones y presentar una alternativa al descontrol, a la desorganización y a la ilegalidad en la que mantiene Pedro Sánchez a España".

