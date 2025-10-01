Espana agencias

El PP critica la división del Gobierno por el plan Trump para Gaza y pregunta si Sumar quiere que sigan los asesinatos

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este miércoles la división del Gobierno de PSOE y Sumar por el plan para la paz en Gaza de Donald Trump y ha preguntado si hay ministros que quieren que sigan los asesinatos.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha afirmado que no tiene "clara" cuál es la postura de España porque primero salió Pedro Sánchez "diciendo que está de acuerdo con lo que anuncia el presidente norteamericano" y "horas después cinco ministros del Gobierno de España dicen que no".

"¿Cuál es la postura de España? ¿Estamos con nuestros socios europeos? ¿Estamos con la Unión Europea? ¿Estamos con los países árabes? ¿Estamos por la paz? ¿O queremos que siga el conflicto y que siga siendo asesinada mucha gente, como quieren algunos ministros del Gobierno de España?", ha preguntado Muñoz.

NO DESVELA QUÉ VOTARÁ EL PP EN EL DECRETO DE EMBARGO DE ARMAS

Al ser preguntada cuál será la posición del PP en el decreto del embargo de armas, cuyo debate de convalidación se producirá la próxima semana en el Congreso, Muñoz ha rehusado adelantar el sentido del voto del Grupo Popular. "Si alguien de verdad cree que ese embargo va a evitar la matanza que está ocurriendo en Israel, es que no sabe de lo que habla", ha indicado.

La dirigente del PP ha señalado que la posición de su partido sobre lo que pasa en Gaza "ha sido muy clara", al asegurar que Hamás "debía devolver a los rehenes", que "tenía que haber un alto del fuego", que "Israel debía dejar la zona de Gaza y que Hamás no debía formar parte de las negociaciones".

La portavoz parlamentaria de los 'populares' ha destacado que Donald Trump ha puesto una propuesta encima de la mesa para Gaza y "sorpresivamente Sánchez ha cambiado su posición y se ha puesto en la posición que tenía" el Partido Popular.

LA FLOTILLA

En cuanto al hecho de que el Gobierno haya pedido a la flotilla que no entre en zona de exclusión, Muñoz ha indicado que los anuncios de Sánchez sobre Gaza buscan "tapar los casos de corrupción que afectan a su mujer".

Así, ha recordado que el jefe del Ejecutivo anunció que mandaba un buque de la Armada a proteger a la flotilla cuando se supo que Begoña Gómez podría sentarse ante un jurado popular en caso de que la juzguen por malversación.

"No tiene nada que ver este buque que ha mandado para supuestamente proteger a la flotilla con los medios que el Gobierno de España le da a la Guardia Civil para luchar contra los narcos. ¿Usted ha visto la diferencia?", ha resaltado, para añadir que esto le hace "reflexionar como española" sobre las prioridades de Pedro Sánchez.

"HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO"

Después de las protestas que se produjeron hace dos semanas en la Vuelta ciclista a España, Muñoz ha aludido al hecho de que no ocurriera nada en el inicio de la Euroliga de baloncesto, donde el Barcelona jugó un partido con un equipo israelí.

"Es un claro ejemplo de la hipocresía de este Gobierno. ¿Por qué con la Vuelta Ciclista España sí y en este caso no?", ha enfatizado, para añadir que el Ejecutivo de Sánchez "usa y desusa este tipo de situaciones en función de lo que tiene que tapar".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un organismo de Euskadi reconoce como víctimas de violencia policial a cuatro muertos en una "emboscada" en 1984

Un organismo de Euskadi reconoce

Sumar discrepa de la postura del PSOE sobre la flotilla: Responsabilidad no es pedir la retirada sino protegerla

Sumar discrepa de la postura

Se enfrenta a ocho años de cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a su "mejor amiga", en Jaén

Se enfrenta a ocho años

Podemos acusa al Gobierno de "hacer el trabajo sucio a Israel" y le exige proteger a la flotilla con el 'Furor'

Podemos acusa al Gobierno de

El PSOE replica a Belarra que el decreto de embargo de armas a Israel no es "fake" y se podría retocar en la tramitación

El PSOE replica a Belarra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abanca despidió a una trabajadora

Abanca despidió a una trabajadora tras solicitar una adaptación de su puesto por el trastorno depresivo que sufría: es nulo y tienen que indemnizarla con 30.000 euros

El Gobierno asegura que el buque militar ‘Furor’ que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 1 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Competencia alerta de que la retirada obligatoria de aceite de oliva podría encarecer los precios y afectar a la calidad

¿Es mejor casarse o hacerse pareja de hecho? Una notaria responde

La compraventa de vivienda roza las 200.000 transacciones en el segundo trimestre pero suaviza su subida al 3%

DEPORTES

España apunta fuerte al europeo

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico