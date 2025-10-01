Espana agencias

El jurado popular declara culpable al hombre acusado de "dejar morir" a su madre en El Puerto (Cádiz)

El jurado popular que ha juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz a un hombre acusado de "dejar morir" a su madre dependiente, de 88 años de edad, en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2022, lo ha declarado culpable tras la deliberación realizada una vez finalizado el juicio.

Cabe recordar que el acusado, que se había acogido a su derecho a declarar al final del juicio, ya había manifestado que era "inocente", y que "lo único" que había sido era "un mal cuidador". "No dejé de cuidar a mi madre lo que pasa es que no la cuidé bien, no sirvo para cuidador", había dicho, además de afirmar que tardó en llamar al hospital "porque quería cuidarla solo".

Por su parte, la Fiscalía, que había señalado que "ni la alimentaba, ni le daba de beber, ni la aseaba", entre otras cuestiones, y pide prisión permanente revisable una vez declarado culpable por el jurado, según ha avanzado Diario de Cádiz, ha solicitado su entrada en la cárcel de manera provisional por riesgo de fuga, alegando que el procesado carece de arraigo, de trabajo y que no siempre ha estado a disposición de la Justicia durante la instrucción de la causa.

Cabe recordar que el auto de los hechos justiciables señalaba que el acusado "a pesar de ser consciente de la situación de su madre y pese a tener capacidad para ocuparse de ella, desatendió totalmente sus necesidades más elementales" y "tampoco le procuró asistencia médica" hasta la noche del 28 de marzo de 2022, cuando llamó al 061 y su madre tuvo que ser trasladada a un hospital, donde falleció horas después, a la mañana siguiente.

La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición extrema, según apuntó la Fiscalía en la primera sesión del juicio, que además llamó la atención de que la mujer pesaba 33 kilos cuando ingresó en el hospital.

