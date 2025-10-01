Espana agencias

El Govern balear apoya la petición de declarar Ibiza zona catastrófica

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este miércoles en Ibiza que el Ejecutivo "apoya la petición de declarar Ibiza zona catastrófica".

En declaraciones a la prensa, la líder del Ejecutivo balear ha asegurado que el Govern ayudará en esta declaración para que pueda ir al Consell de Govern y que la tramitación a través del Consell de Govern servirá para encauzar la petición al Gobierno central.

Por otro lado, Prohens ha agradecido "la labor inmensa y la coordinación de la Policía Local, los efectivos del Consell de Ibiza, los que llegaron ayer de Mallorca y por supuesto a la Unidad Militar de Emergencias por su pronta respuesta".

"Hoy prácticamente todo el Govern está aquí. Todos los esfuerzos del Govern están sobre Ibiza, en el terreno. Después de este trabajo de estar sobre el terreno, sabremos la foto más exacta de cuáles son las ayudas que se tengan que habilitar por parte del Govern, en coordinación con el Consell y los ayuntamientos", ha expresado.

"No ha habido víctimas, daños personales, sólo tres heridos leves, y ante una catástrofe es lo más importante, y es lo que hay que agradecer a los profesionales que desde primera hora estuvieron a pie de calle", ha concluido.

