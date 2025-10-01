Espana agencias

Dos años de cárcel por abusar sexualmente y maltratar a una niña, hija de su pareja, durante años

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre ha aceptado este miércoles dos años de cárcel por abusar sexualmente y maltratar a la hija de su pareja, cuando la niña tenía entre siete y 14 años.

Al inicio del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial las partes han llegado a un acuerdo en virtud del cual el acusado se ha visto beneficiado de una rebaja de condena --le pedían inicialmente nueve años-- al tenerse en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas y después de que haya abonado a la víctima 1.000 euros y se haya comprometido a abonarle 15.000 más en un año.

Por un delito de lesiones, además, cumplirá 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Se le ha impuesto, por otra parte, orden de alejamiento durante 13 años.

El hombre ha reconocido que entre 2011 y 2018 le realizó constantes tocamientos por el cuerpo y los genitales aprovechando que dormía con ella. Cuando la niña fue más mayor, el ahora condenado seguía con los tocamientos y, además, la obligaba a hacer tareas domésticas o la castigaba si no se dejaba tocar o besar. En un momento dado, llegó a propinarle un puñetazo por no fregar los platos.

La Sala ha aceptado, a petición de su letrado, la suspensión de la pena de privación de libertad a tenor, entre otras cuestiones, del compromiso del pago de la indemnización.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

MM llama a la movilización e irá a los tribunales si Almeida aplica la "aberración" del 'síndrome postaborto'

MM llama a la movilización

El Supremo ratifica su negativa a las últimas peticiones de Cerdán y le pone freno: No puede recurrir para su "desahogo"

El Supremo ratifica su negativa

López no aclara qué pasará si la flotilla de Gaza es atacada e insiste: el Gobierno no va a meter el barco en esas aguas

López no aclara qué pasará

Condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su sobrino cuando la niña tenía entre 9 y 11 años

Condenado a cuatro años de

Óscar López dice que merece la pena seguir aunque sufran derrotas parlamentarias: España "está asombrando al mundo"

Óscar López dice que merece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson