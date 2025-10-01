Espana agencias

Condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su sobrino cuando la niña tenía entre 9 y 11 años

Un hombre ha reconocido este miércoles haber abusado sexualmente de la hija de su sobrino cuando la niña tenía entre 9 y 11 años de edad y, además, haberla intentado violar.

El individuo ha aceptado por estos hechos una condena de cuatro años de prisión después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo en una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En concreto ha sido condenado a 2 años y 3 meses por abuso sexual continuado y a un año y nueve meses por el intento de agresión sexual con penetración.

El hombre, además, tendrá que indemnizar a la víctima en 6.000 euros y no podrá acercarse a ella a menos de un kilómetro durante 23 años. En virtud del acuerdo, el individuo ha visto rebajadas sustancialmente las penas inicialmente previstas, que ascendían a nueve años.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre el año 2007 y el 2009 en una localidad de Mallorca. El hombre aprovechaba que convivía con su sobrino y la hija de éste para abusar sexualmente de ella prácticamente a diario, hasta un día tratar, sin éxito, de penetrarla.

