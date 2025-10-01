Espana agencias

Colau pide el "máximo ruido" para presionar la liberación de la Flotilla tras ser interceptados

Por Newsroom Infobae

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha pedido el "máximo ruido posible" para presionar a los gobiernos que exijan la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados por Israel.

Así se ha expresado en un vídeo compartido por los Comuns y grabado por Colau para ser publicado en caso de ser detenida e incomunicada por el país hebreo: "Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente".

"Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza", ha finalizado.

