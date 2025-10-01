Colau pide el "máximo ruido" para presionar la liberación de la Flotilla tras ser interceptados

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha pedido el "máximo ruido posible" para presionar a los gobiernos que exijan la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados por Israel.
Así se ha expresado en un vídeo compartido por los Comuns y grabado por Colau para ser publicado en caso de ser detenida e incomunicada por el país hebreo: "Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente".
"Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza", ha finalizado.
