Carlos Martínez, proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de CyL con el máximo de avales

El PSOE de Castilla y León ha proclamado a Carlos Martínez como candidato a la Presidencia de la Junta tras registrar el número máximo de avales permitido por la normativa interna del partido, es decir, el 10 por ciento, pese a que la media de presentados por las provincias ha sido del 27 por ciento.

Así lo ha anunciado el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, quien ha precisado que Martínez ha superado el número de avales necesarios para ser proclamado candidato al llegar al 10 por ciento del censo marcado por los estatutos, es decir, de 9.359 electores se han registrado 936.

No obstante, como ha destallado De la Rosa, en la mayoría de las provincias la cifra de avales ha superado el 23 por ciento, así, una media en al Comunidad del 27 por ciento del censo electoral, han registrado su apoyo al único candidato del partido en este proceso.

