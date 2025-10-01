Espana agencias

Albares comparece la próxima semana en el Pleno del Congreso para hablar de Gaza y Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, comparecerá el próximo miércoles en el Pleno del Congreso para hablar de la posición de España ante la ofensiva israelí sobre Gaza y del acuerdo alcanzado con el Reino Unido sobre Gibraltar el pasado mes de junio.

Así lo ha acordado este martes la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, encargada de diseñar la sesión plenaria de la próxima semana, en la que también se ha incluido la convalidación del decreto-ley para el embargo de armas a Israel aprobado por el Consejo de Ministros.

La comparecencia de Albares sobre Gaza tendrá lugar a instancias de ERC y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que exigieron su presencia en el Congreso ante el retraso de Gobierno en la aprobación del decreto ley de embargo. El presidente, Pedro Sánchez, lo anunció el 8 de septiembre, pero el Consejo de Ministros no lo aprobó hasta el pasado día 23.

EN LA SEMANA DE LA VOTACIÓN DEL EMBARGO

Se da la circunstancia de que al final Albares comparecerá para hablar de este asunto un día después de que el Pleno del Congreso acoja el debate de convalidación de ese decreto-ley. ERC y BNG también solicitaron la comparecencia en Pleno de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el mismo asunto, pero aún no se le ha puesto fecha.

Y esta comparecencia propiciada por dos de los socios de investidura se celebrará junto a la solicitada por el propio Albares en junio para informar del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido que conllevará la desaparición de la Verja y en virtud del cual España se encargará del control de pasaportes en el puerto y el aeropuerto del Peñón.

