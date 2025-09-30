Espana agencias

Xunta replica a PSOE que "garantiza" un cuidador "todo el curso" para el IES donde estudia un niño con discapacidad

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha replicado al PSdeG que "es absolutamente falso" que la atención con un cuidador al alumno con discapacidad del IES San Alberto de Noia se limite al mes de octubre al asegurar que está garantizada "todo el curso".

Así lo han trasladado fuentes del departamento autonómico después de que el portavoz de Educación del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, anunciase que su formación lanzará una "ofensiva" en la Cámara gallega para que la Xunta garantice un cuidador para Guille, un estudiante del IES Campos San Alberto de Noia que tiene una discapacidad del 86 por ciento después de un accidente de tráfico en el que murió su hermano.

Aitor Bouza sostiene que después de concederle un cuidador dos horas al día, ahora la Xunta pasa a concederle atención durante todo el horario lectivo, "pero solo durante el mes de octubre".

Sin embargo, fuentes de la Consellería de Educación han asegurado que "es absolutamente falso" lo expresado al respecto del cuidador destinado al IES San Alberto de Noia y ha trasladado que la atención "no está limitada al mes de octubre, sino que está garantizada para todo el curso".

