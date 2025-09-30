Vicepresidente canario cierra filas con el 'visado por puntos' de PP y aboga por inmigración legal que venga a "aportar"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, se ha mostrado este martes "a favor" del 'visado por puntos' propuesto por su partido a nivel estatal porque es "fundamental" para ir encauzando una inmigración legal y en colaboración con los países de origen.

"Necesitamos de una inmigración regular, legal, que venga a este país a aportar, que venga a este país a trabajar, que venga a este país a hacer lo que muchos de los que están han hecho", ha señalado a los periodistas, poniendo como ejemplo a su propia familia, originaria del municipio tinerfeño de Los Realejos y que emigró a Venezuela para "trabajar".

Ha apuntado que "ese país les acogió, pero fueron a aportar, fueron a trabajar, y ahí generaron su futuro", de ahí que haga "el mismo llamamiento" y se diga que en España hay una "oportunidad" si se viene a "trabajar".

El vicepresidente ha comentado que España "merece tener clara una política migratoria" que permita apuntalar que es un país "de brazos abiertos" y "solidario" y en el que se necesita mano de obra para determinados sectores ante el crecimiento vegetativo negativo.

Así, ha insistido en que los migrantes que llegan a España "tienen que cumplir las leyes" y "aquel que las incumple se tiene que ir", subrayando que se necesita gente que quiera venir a aceptar "las reglas del juego", caso de normas legales, cultura o tradiciones.

Ha dicho también que el 'visado por puntos' permitirá colaborar con los países de origen porque "no es de recibo" que con los que existe convenio, a la hora de "devolver" al migrante porque "han delinquido o no cumplen con las reglas del juego, este país mire para otro lado".

Domínguez ha dejado claro que aquellos países que colaboren "tendrán más oportunidad" de que sus ciudadanos puedan llegar a España y si no lo hacen, no se les podrán dar las "mismas oportunidades que al resto".

Ha advertido de que unos 550.000 extranjeros reciben alguna ayuda pública en España "sin haber trabajado ni una sola hora", y de ellos, unos 160.000 reciben el Ingreso Mínimo Vital, porque eso activa un "efecto llamada" y además se pone en riesgo la vida de muchas personas al cruzar el mar.