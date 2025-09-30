Espana agencias

Vicepresidente canario cierra filas con el 'visado por puntos' de PP y aboga por inmigración legal que venga a "aportar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, se ha mostrado este martes "a favor" del 'visado por puntos' propuesto por su partido a nivel estatal porque es "fundamental" para ir encauzando una inmigración legal y en colaboración con los países de origen.

"Necesitamos de una inmigración regular, legal, que venga a este país a aportar, que venga a este país a trabajar, que venga a este país a hacer lo que muchos de los que están han hecho", ha señalado a los periodistas, poniendo como ejemplo a su propia familia, originaria del municipio tinerfeño de Los Realejos y que emigró a Venezuela para "trabajar".

Ha apuntado que "ese país les acogió, pero fueron a aportar, fueron a trabajar, y ahí generaron su futuro", de ahí que haga "el mismo llamamiento" y se diga que en España hay una "oportunidad" si se viene a "trabajar".

El vicepresidente ha comentado que España "merece tener clara una política migratoria" que permita apuntalar que es un país "de brazos abiertos" y "solidario" y en el que se necesita mano de obra para determinados sectores ante el crecimiento vegetativo negativo.

Así, ha insistido en que los migrantes que llegan a España "tienen que cumplir las leyes" y "aquel que las incumple se tiene que ir", subrayando que se necesita gente que quiera venir a aceptar "las reglas del juego", caso de normas legales, cultura o tradiciones.

Ha dicho también que el 'visado por puntos' permitirá colaborar con los países de origen porque "no es de recibo" que con los que existe convenio, a la hora de "devolver" al migrante porque "han delinquido o no cumplen con las reglas del juego, este país mire para otro lado".

Domínguez ha dejado claro que aquellos países que colaboren "tendrán más oportunidad" de que sus ciudadanos puedan llegar a España y si no lo hacen, no se les podrán dar las "mismas oportunidades que al resto".

Ha advertido de que unos 550.000 extranjeros reciben alguna ayuda pública en España "sin haber trabajado ni una sola hora", y de ellos, unos 160.000 reciben el Ingreso Mínimo Vital, porque eso activa un "efecto llamada" y además se pone en riesgo la vida de muchas personas al cruzar el mar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un Juzgado llama a declarar a 3 supuestas víctimas de delitos de contra la libertad sexual en un campamento de Álava

Un Juzgado llama a declarar

Un año de cárcel y privación de conducir para el hombre que atropelló a una mujer que murió meses después en Ourense

Un año de cárcel y

Abascal acusa a Feijóo de "promover la invasión migratoria" con Sánchez y ve que ahora busca "diluir su responsabilidad"

Abascal acusa a Feijóo de

El Gobierno concede 2,4 millones para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil

El Gobierno concede 2,4 millones

Presidenta de Cantabria ve "centrada" la carta de inmigración de Feijoó y cree que las críticas demuestran el "acierto"

Presidenta de Cantabria ve "centrada"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

123 juezas y jueces de violencia de género se oponen a la medida del Gobierno de asumir todos los delitos sexuales a partir de este octubre

El tren de alta velocidad que conectará Europa: casi 50.000 kilómetros conectados y algunos viajes más rápidos que en avión

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

ECONOMÍA

Murcia fue la comunidad que

Murcia fue la comunidad que más creció en 2024 y Madrid registró el PIB per cápita más elevado

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del nuevo registro horario digital que busca frenar las horas extra no pagadas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

DEPORTES

Hamilton despide a su perrito

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación