Un juzgado ordena restituir al intendente Toni Rodríguez como jefe de investigación de los Mossos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona ha ordenado la restitución del intendente de Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) tras ser enviado a Rubí (Barcelona) como jefe del Área Básica Policial de la ciudad.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha avanzado Ser Catalunya, alega que "no se explicitan las razones de oportunidad que puedan sostener la falta de confianza o idoneidad que se apreciaron al inicio de su designación para el puesto que venía ostentando ni las razones que sustentan la decisión de un nuevo encargo de funciones".

La justicia defiende que no se conoce si, en el ejercicio del cargo del que ha sido cesado Rodríguez, "se han visto modificadas sus atribuciones y/o la ineptitud para acometerlas de forma que pueda concluirse en qué circunstancias se ha modificado su aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas", hecho por el que se estima la demanda interpuesta y anula las dos resoluciones impugnadas.

En el juicio, celebrado el pasado 26 de marzo, Rodríguez pidió que se declarara la nulidad de la resolución del 1 de febrero de 2022 en la que se le encomendaba la función de jefe del Área Básica Policial (ABP) de Rubí (Barcelona), dado que, según la demanda, el cambio carecía de fundamentación legal y suponía una vulneración del derecho a la motivación de los actos administrativos.

RELEVO DE SU CARGO

Rodríguez, que previamente fue jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) y después subjefe de la CGIC, fue nombrado como jefe de la CGIC y el entonces major, Josep Lluís Trapero, pidió que su situación administrativa se adecuara a su nuevo puesto.

Sin embargo, a finales de 2021 el comisario Josep Maria Estela relevó a Trapero, --actualmente director general de la policía-- como jefe del cuerpo y ordenó una reestructuración, enviando a Rodríguez a la ABP de Rubí y se modificó la Relación de Lugares de Trabajo (RLT) de Mossos para nombrar en su lugar a otro intendente, Ramón Chacón, al frente de la CGIC.

