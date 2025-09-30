Un Juzgado llama a declarar a 3 supuestas víctimas de delitos de contra la libertad sexual en un campamento de Álava

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha llamado a declarar a tres supuestas víctimas de delitos contra la libertad sexual que habrían sido cometidos en un campamento de verano de la localidad alavesa de Bernedo.

Hasta ahora se han presentado ante la Ertzaintza cuatro denuncias por hechos supuestamente sucedidos en el 'udaleku' de Bernedo, que, según relataba una de las presuntas víctimas, consistían en que los monitores obligaban a los menores ducharse desnudos con ellos, chuparles los pies, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida, entre otras cosas.

El Juzgado de Vitoria-Gasteiz que instruye el caso acordó este lunes citar a las tres supuestas víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial con el objetivo de que declaren como "testigos-víctimas".

Además, ordenó dar traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes, y ha solicitado a la Ertzaintza que identifique si hay más menores afectados con el fin de que informe al órgano judicial del resultado de las averiguaciones practicadas, tal como ha informado el TSJPV.

Por último, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha acordado que informe a la Diputación Foral de Gipuzkoa de sus derechos "como persona perjudicada u ofendida", ya que dos de las presuntas víctimas serían del territorio guipuzcoano.

La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los 'udalekus' de Aibagar, y 2023 y 2024 en Bernedo.

El pasado viernes, 26 de septiembre, se registraron otras tres denuncias, en las comisarías de Laudio-Llodio, Vitoria-Gasteiz y Deba-Urola, contra la libertad sexual por hechos ocurridos supuestamente en los 'udalekus' de Bernedo.