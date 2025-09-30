Suspendido el desahucio de las exmonjas de Belorado tras recurrir la sentencia

La jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado suspender el lanzamiento de las exmonjas cismáticas de Belorado previsto para el 3 de octubre al haber sido recurrida la sentencia de fecha 31 de julio ante la Audiencia Provincial de Burgos, según ha informado el gabinete de prensa del órgano judicial.

Se trata, así, de un aplazamiento que ya era previsible dado que la defensa de las exreligiosas informó hace semanas que iba a recurrir en el plazo establecido la sentencia de desahucio del Monasterio de Santa Clara, un lanzamiento que se había agendado para el 3 de octubre a las 10.00 horas.

Desde que la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca emitió su veredicto, la defensa de las cismáticas tenía un periodo de tiempo de 20 días naturales para presentar el recurso.

En concreto, la defensa de las exmonjas presentó a primeros de septiembre un primer recurso en este órgano, como confirmaron fuentes cercanas a este organismo, para "paralizar el lanzamiento" a la espera de la interposición de un recurso de apelación.