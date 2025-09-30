Espana agencias

Sumar denuncia las campañas de "señalamiento" de Vox contra periodistas o humoristas, que juzga "típicamente fascistas"

Por Newsroom Infobae

El coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha denunciado este martes las "campañas de señalamiento" que atribuye a Vox y que se están llevando a cabo con un modus operandi, a su juicio, "típicamente fascista" contra periodistas como Cristina Fallarás o Silvia Intxaurrondo o humoristas como Andreu Buenafuente o Marc Giró.

El también secretario primero de la Mesa del Congreso ha lanzado esta denuncia en una rueda de prensa en la Cámara Baja para mostrar su solidaridad, en este caso con Fallarás, acusando a Vox de "utilizar su imagen para adquirir dinero a través de su página web" y de desatar "una ola de amenazas contra ella".

"Estos ataques a periodistas por defender a las mujeres, a las personas LGTBI o a las personas migrantes no son simplemente el producto de discrepancias ideológicas. Son estrategias que responden a un modus operandi típicamente fascista, dirigido a intimidar, a silenciar y a propiciar actos violentos contra periodistas que critican a la ultraderecha", ha enfatizado Pisarello.

EL MISMO ESTILO DE TRUMP

El diputado ha remarcado que estos episodios que antes sufrieron Buenafuente o Intxaurrondo no pueden contemplarse como meras "anécdotas" y los ha comparado con el intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de dejar sin programa al cómico Jimmy Kimmel "por cuestionar el uso político que se pretendía hacer del asesinato del ultraderechista Charlie Kirk".

En este contexto, Pisarello ha enviado el apoyo de su grupo a Fallarás y a todos los periodistas que, "desde las ideas, desde los argumentos y desde el humor ejercen su profesión y contribuyen a la existencia de una esfera pública plural y democrática".

Además, ha defendido "la prensa libre y el pensamiento crítico" frente "a los nostálgicos de la censura franquista, que buscan intimidar y amenazar periodistas para proteger a los violentos y a los poderosos de turno".

