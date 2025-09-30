Espana agencias

Sánchez tiende la mano a administraciones y empresas para que se sumen al Plan de Vivienda



Alcorcón (Madrid), 30 sep (EFECOM).- El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha tendido la mano a "todas" las administraciones, a los representantes públicos y a las empresas para que se sumen al reto colectivo de defender el derecho a la vivienda y ha afirmado que el Ejecutivo se dejará "la piel" por darle solución.

Sánchez ha efectuado este martes este llamamiento, dos días antes de que se celebre la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, convocada por el Ministerio de con el objetivo de abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y que se celebrará este jueves.

"Si la vivienda es la mayor de las preocupaciones de las familias, es también ocupación del Gobierno de España y nos vamos a dejar la piel en darle solución", ha afirmado. EFECOM

