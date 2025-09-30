Rusia extiende la prohibición total de exportaciones de gasolina hasta final de año

Moscú, 30 sep (EFECOM).- El Gobierno ruso amplió este martes la prohibición de exportar gasolina hasta fin de año a todas las empresas comercializadoras con el fin de estabilizar el mercado interno, tras varias semanas de ataques ucranianos contra las refinerías del país.

La medida fue anunciada por el Ejecutivo en su canal de Telegram, donde especificó que las limitaciones para la exportación de la gasolina para medios de transporte estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, el Gobierno prohibió la exportación de diésel, combustible para barcos y otros tipos de derivados de petróleo, incluyendo los comprados en bolsa.

La anterior prohibición de exportaciones fue impuesta por el Gobierno ruso en agosto pasado y se mantuvo vigente hasta este 30 de septiembre.

El Gobierno ruso prohíbe periódicamente las exportaciones de gasolina, una medida tomada por primera vez en septiembre de 2023 y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2024 por los mismos motivos.

Rusia se ha visto obligada a imponer estas limitaciones ya que el alza de los precios del combustible en el mercado internacional estimuló a las empresas rusas a incrementar las exportaciones de gasolina y diésel, lo cual provocó un alza de los precios.

Además, los recientes ataques de drones ucranianos contra varias refinerías rusas han obligado a parar estas instalaciones y generado cierto déficit en el mercado interno.EFECOM