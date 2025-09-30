Espana agencias

Rusia extiende la prohibición total de exportaciones de gasolina hasta final de año

Por Newsroom Infobae

Guardar

Moscú, 30 sep (EFECOM).- El Gobierno ruso amplió este martes la prohibición de exportar gasolina hasta fin de año a todas las empresas comercializadoras con el fin de estabilizar el mercado interno, tras varias semanas de ataques ucranianos contra las refinerías del país.

La medida fue anunciada por el Ejecutivo en su canal de Telegram, donde especificó que las limitaciones para la exportación de la gasolina para medios de transporte estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, el Gobierno prohibió la exportación de diésel, combustible para barcos y otros tipos de derivados de petróleo, incluyendo los comprados en bolsa.

La anterior prohibición de exportaciones fue impuesta por el Gobierno ruso en agosto pasado y se mantuvo vigente hasta este 30 de septiembre.

El Gobierno ruso prohíbe periódicamente las exportaciones de gasolina, una medida tomada por primera vez en septiembre de 2023 y prorrogada hasta el 31 de agosto de 2024 por los mismos motivos.

Rusia se ha visto obligada a imponer estas limitaciones ya que el alza de los precios del combustible en el mercado internacional estimuló a las empresas rusas a incrementar las exportaciones de gasolina y diésel, lo cual provocó un alza de los precios.

Además, los recientes ataques de drones ucranianos contra varias refinerías rusas han obligado a parar estas instalaciones y generado cierto déficit en el mercado interno.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prohens se trasladará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias por las inundaciones

Prohens se trasladará este martes

Xunta replica a PSOE que "garantiza" un cuidador "todo el curso" para el IES donde estudia un niño con discapacidad

Infobae

La Abogacía pide suspender automáticamente las vistas en situaciones de emergencia como la de ayer en Valencia

La Abogacía pide suspender automáticamente

El TSXG legitima a Oleiros y A Coruña para impugnar la autorización de la Xunta para la planta de residuos de buques

Infobae

Illa pide a los tribunales la "plena efectividad" de la amnistía y se compromete a trabajar en ello para que así sea

Illa pide a los tribunales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)