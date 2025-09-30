Espana agencias

Prohens se trasladará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias por las inundaciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta del Govern, Marga Prohens, viajará este martes a Ibiza para coordinar a los efectivos de emergencias y dar apoyo a las personas que han sufrido las inundaciones en la isla.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confirmado que la líder del Ejecutivo se desplazará hasta la isla acompañada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, que se encontraba en Palma para asistir a sesión plenaria en el Parlament.

Desde el Govern han trasladado un mensaje de apoyo a los afectados y han mostrado su "preocupación máxima" por la situación que se vive en la isla, ante las riadas que se han producido a causa de las intensas lluvias caídas a lo largo de este martes.

Costa ha indicado que, en un momento dado, la presidenta se ha ausentado del pleno junto a Marí para acudir al Centro Operativo de Control de Emergencias en Palma y ya por la tarde será cuando ambos viajen hasta la Pitiusa Mayor.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El aeropuerto de Bruselas suspende todos los vuelos de salida del 14 de octubre por huelga

Infobae

Sánchez tiende la mano a administraciones y empresas para que se sumen al Plan de Vivienda

Infobae

El déficit público cierra julio en 30.808 millones, un 12,8% menos, gracias a los ingresos

Infobae

El Gobierno central garantiza a Navarra y Euskadi que no se verán afectadas por la quita

Infobae

The District consolida a España como el "sueño" de la inversión inmobiliaria en Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)