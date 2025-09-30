Podemos alerta que el nuevo acuerdo comercial que la UE trata de cerrar con Marruecos implica "robar" al pueblo saharaui

Podemos ha manifestado su oposición frontal a los planes de la Unión Europea de tratar de cerrar un nuevo marco legal y comercial con Marruecos que incluya explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, al denunciar que intenta otra vez "robar" al pueblo y "burlar" el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anulaba los anteriores.

La eurodiputada de la formación, Isa Serra, ha cargado a través de un vídeo publicado en la red social 'X' contra la Comisión Europea, a la que achaca buscar un nuevo acuerdo con Marruecos que fomentará la "ocupación territorial sobre el pueblo saharaui".

Así, ha denunciado que estas negociaciones se han hecho "sin el consentimiento de nuevo del pueblo saharaui", volviendo a vulnerar a su juicio las sentencias del TJUE.

"La Comisión Europea está dispuesta a vulnerar el derecho internacional y el derecho europeo con tal de continuar con el colonialismo", ha criticado Serra para prometer que su formación seguirá luchando para "anular estos nuevos cuerdos ilegítimos e ilegales que roban al pueblo saharaui".

Por otro lado, Serra, su compañera de partido Irene Montero y otros eurodiputados del grupo The Left han dirigido una serie de preguntas escritas a la Comisión Europea sobre este acuerdo, del que sospechan que persigue ignorar las múltiples fallos judiciales del TJUE.

"Esto plantea serias dudas sobre la transparencia, credibilidad y respeto a las resoluciones judiciales", expone Isa Serra en una de las preguntas rubricada por ella.