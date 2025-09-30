Mood'y eleva la calificación de Catalana Occidente a A3, en línea con la nota de España

Barcelona, 30 sep (EFECOM).- La agencia Moody’s ha anunciado este martes una mejora en la calificación del Grupo Catalana Occidente (GCO), que pasa de Baa1 a A3 con perspectiva estable, en línea con la reciente subida de la nota soberana de España al mismo nivel.

La agencia subraya la fortaleza financiera del grupo asegurador, apoyada en la diversificación entre el negocio de seguro de crédito (Atradius) y el negocio tradicional en España (Occident).

Catalana Occidente obtuvo un beneficio neto de 414,8 millones de euros en el primer semestre de 2025, un 9,1 % más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Moody’s considera que Occident mantiene una buena posición de mercado —sexta en España—, y valora su perfil de negocio de bajo riesgo. EFECOM