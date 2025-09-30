Espana agencias

Montero asegura que en los casos que afectan a Sánchez se abrirá paso "la verdad" y que el PP tendrá que "pedir perdón"

Por Newsroom Infobae

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que en los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrirá paso "la verdad" y que el PP tendrá que retirar sus acusaciones y pedir "perdón".

Así respondía Montero a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha criticado a la ministra por haber puesto "la mano en el fuego" por los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por ser la 'número dos' del presidente de un Gobierno "cercado por los escándalos" y por ser "la jefa máxima de la SEPI, que es el símbolo, el museo de las corruptelas, de las pérdidas millonarias y del despilfarro".

Y, a renglón seguido, la senadora García ha dado cuenta de los casos de corrupción que se están conociendo en el PSOE y que afectan a su presidente del Gobierno para subrayar la lista de las "toneladas de corrupción" es "larga" y "la vergüenza corta".

A este respecto, Montero ha querido dejar claro que con el entorno del presidente se abrirá camino "la verdad" y que el PP tendrá que "pedir perdón, que nunca lo hacen", por todas las acusaciones que han hecho después de las denuncias presentadas por la "ultraderecha".

Dicho esto, ha preguntado a García por qué no explica, "siendo consejera del Gobierno de Castilla y León, qué está pasando en esa comunidad y qué pasó con "la trama eólica", por la que, según ha señalado, "hay 15 acusados en el banquillo". Y lo ha hecho para apuntar que sólo cuando condenen a las personas correspondientes podrá el PP hablar "con propiedad" del Gobierno y del PSOE. "Mientras tanto, se abrirá la verdad y tendrán que retirar sus palabras", ha insistido.

LA "ECONOMÍA SOSTENIBLE"

Durante su habitual rifirrafe dialéctico, la portavoz 'popular' en el Senado también ha pedido a la ministra que diera cuenta de su gestión en estos tres años en los que, según el primer partido de la oposición, no ha presentado presupuestos. De hecho, ha recordado que siguen vigentes las cuentas públicas aprobadas cuando el ex líder de Podemos Pablo Iglesias compartía Gobierno con Sánchez.

"Eso sí que es economía sostenible", ha ironizado García, antes de apuntar que mientras que España necesita presupuestos lo que los socialistas quieren es "seguir atornillados en la Moncloa como escudo judicial de Sánchez". "La Moncloa sí es la pulsera blindada de Sánchez. Sí, pulsera blindada para Sánchez y pulseras de saldo para las mujeres", ha añadido.

En su turno, la ministra ha presumido de los datos económicos que ha arrojado su Gobierno en este tiempo, destacando en concreto que el crecimiento está "muy por encima" de la media europea y jactándose de haber reducido el déficit en casi 70.000 millones de euros. "¿Cómo califica usted la gestión económica del Gobierno? Para mí, realmente satisfactoria".

Alicia García le ha replicado que la gestión del PSOE desde que está en el poder es "una barra libre y abierta, ce corrupción en corrupción, de mentira en mentira, de miedo a los jueces y de pánico a las urnas". "Y usted sabe de eso bastante porque hará 'un Juan Espadas', dejará el Ministerio para perder en Andalucía, candidata a rastras y ministra a la fuga", ha concluido.

