Junqueras (ERC) anuncia este martes que quiere ser candidato de ERC a las elecciones catalanas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, prevé anunciar este martes que quiere ser el candidato de los republicanos a las próximas elecciones catalanas en la conferencia 'Una nueva ambición nacional' que pronunciará a las 19.00 horas en L'Auditori, en Barcelona.

Lo explicó este lunes el secretario general adjunto de ERC, Oriol López, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que López dijo que Junqueras "explicará la determinación que tiene de construir un futuro mejor" para Cataluña y anunciará su voluntad de dar un paso al frente.

"El país necesita a los mejores activos para tirar adelante nuevas propuestas y creemos que Junqueras es uno de los mejores activos que tiene este país", expresó López.

Recordó que "pronto saldrá" la resolución del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la Ley de Amnistía, y también está previsto que el abogado general de la Unión Europea publique sus conclusiones sobre la ley el 13 de noviembre.

López apuntó que Junqueras fue candidato de "forma real" una vez, en 2012, y que la militancia de ERC deberá decidir al candidato mediante primarias.