Espana agencias

Junqueras (ERC) anuncia este martes que quiere ser candidato de ERC a las elecciones catalanas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, prevé anunciar este martes que quiere ser el candidato de los republicanos a las próximas elecciones catalanas en la conferencia 'Una nueva ambición nacional' que pronunciará a las 19.00 horas en L'Auditori, en Barcelona.

Lo explicó este lunes el secretario general adjunto de ERC, Oriol López, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que López dijo que Junqueras "explicará la determinación que tiene de construir un futuro mejor" para Cataluña y anunciará su voluntad de dar un paso al frente.

"El país necesita a los mejores activos para tirar adelante nuevas propuestas y creemos que Junqueras es uno de los mejores activos que tiene este país", expresó López.

Recordó que "pronto saldrá" la resolución del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la Ley de Amnistía, y también está previsto que el abogado general de la Unión Europea publique sus conclusiones sobre la ley el 13 de noviembre.

López apuntó que Junqueras fue candidato de "forma real" una vez, en 2012, y que la militancia de ERC deberá decidir al candidato mediante primarias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez "da la bienvenida" al plan de paz para Gaza anunciado por Trump: "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento"

Sánchez "da la bienvenida" al

Vox ve las ideas de Feijóo en inmigración como "una farsa" en "la misma línea": "El PP no está dando ningún giro"

Vox ve las ideas de

Vox cree que las ideas de Feijóo en inmigración son "una farsa" en "la misma línea": "El PP no está dando ningún giro"

Vox cree que las ideas

Sánchez reivindica un periodismo riguroso ante el auge de "noticias falsas que se viralizan"

Sánchez reivindica un periodismo riguroso

Sánchez llama a la "serenidad" ante el temporal de lluvias en la Comunidad Valenciana

Sánchez llama a la "serenidad"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuántos poblados gitanos hay en España

Sánchez “da la bienvenida” al plan de Trump para la franja de Gaza

ECONOMÍA

El mercado inmobiliario frena su

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

LaLiga amenaza a los que piratean el fútbol: paga 450 euros o te llevaremos a los tribunales, ¿es legal esta exigencia de dinero?

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 millones menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”