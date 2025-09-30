Espana agencias

Illa pide a los tribunales la "plena efectividad" de la amnistía y se compromete a trabajar en ello para que así sea

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado, a preguntas del líder de PSC-Units, Ferran Pedret, en la sesión de control al Govern en el Parlament, la "plena efectividad" de la ley de amnistía.

"He echado de menos algo en este inicio del período de sesiones, que ya he verbalizado además, y que hoy vuelvo a verbalizar, en la primera sesión del Parlament de Cataluña. Me hubiera gustado que todo el mundo pudiera estar aquí. Vuelvo a reclamar la plena efectividad de la ley de amnistía que aprobó en el Congreso", ha expresado.

Ha afirmado que le hubiera gustado contar con todos los dirigentes "teniendo en plenitud sus derechos reconocidos", y se ha comprometido a trabajar en la medida de lo que él pueda para que así sea.

"LA REALIDAD ES COMO ES"

Por su parte, el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha asegurado que Illa acumula incumplimientos de sus promesas electorales y "una ristra innumerable de mentiras", en referencia a algunos de sus planteamientos antes de acordar con sus socios su investidura como presidente de la Generalitat.

Illa ha replicado que por voluntad de los ciudadanos, en sus palabras, ha tenido que acordar con otras formaciones políticas, y ha sostenido que Fernández tiene un conflicto con la realidad actual de Cataluña y por entender su complejidad: "La realidad es como es, no como usted quisiera que fuera", le ha dicho.

