Gamarra, tras incumplir Sánchez el plazo para los PGE: "Cuando alguien no puede aprobarlos, debe convocar elecciones"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes, después de que el Gobierno haya incumplido por tercer año consecutivo el plazo constitucional para presentar los Presupuestos, que "cuando alguien no puede aprobar" las cuentas públicas "lo que tiene que hacer es convocar elecciones". A su entender, "no tiene otro camino".

En declaraciones a los periodistas en el Senado, Gamarra ha afirmado que la Constitución "es clara y rotunda", dado que te puede "habilitar una prórroga" pero "la prórroga de la prórroga lo que demuestra es la incapacidad para gobernar este país".

"Lo que está claro es que cuando alguien no puede aprobar un presupuesto lo que tiene que hacer es convocar elecciones. No tiene otro camino", ha aseverado Gamarra antes de participar en la jornada del Grupo Popular titulada 'Iniciativa Legislativa del Senado en el Estado de Derecho. El bloqueo de las proposiciones de ley del Senado en el Congreso de los Diputados'.

La dirigente del PP ha indicado que en minoría parlamentaria Sánchez puede "resistir" pero ha recalcado que "los españoles lo que merecen es que se tomen medidas que tengan un respaldo presupuestario y por tanto se puedan poner soluciones a los problemas de la gente" en materias como la vivienda.

Gamarra ha aludido por ejemplo a la ley ELA, que fue aprobada y sigue "sin una partida presupuestaria" o a "los problemas que pueden tener policías y guardias civiles con sus dietas que hoy las tienen que poner de su bolsillo porque ya no queda dinero en la caja del gobierno".

"Tantas y tantas cosas que dependen de un Presupuesto es lo que necesita España y los españoles, y no un presidente del Gobierno que lo único que quiere es resistir en la Moncloa para desde allí intentar tapar los chanchullos de su mujer, de su Gobierno, de su familia y de su partido", ha manifestado.

BRAVO: SÁNCHEZ ESTÁ "DEBILITANDO LA POSICIÓN DE ESPAÑA"

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lleve tres años de prórrogas presupuestarias y ha asegurado que deberían convocarse elecciones generales. A su entender, esta situación evidencia que son "un Gobierno sin gobierno".

En una entrevista en Onda Madrid, que ha recogido Europa Press, ha señalado que no tener cuentas públicas está "debilitando la posición de España" y ha recordado que en 2019 el propio Sánchez apostó por ir a las urnas. "Y en otros países vemos cómo los presidentes, cuando no consiguen el apoyo para un presupuesto, se marchan", ha apostillado.

Al ser preguntado si ve sostenible esta situación para la economía española, ha señalado que esto "lo que acredita es que es un Gobierno sin gobierno" porque "tener Presupuestos es una obligación" constitucional y no para que haya la "prórroga de la prórroga de la prórroga".

"Está incumpliendo constitucionalmente", ha afirmado el dirigente del PP, para añadir que el Gobierno de Sánchez si tiene "cinco prórrogas presupuestarias y tres presupuestos" evidencia 2que no hace sus deberes".

Además, ha indicado que hasta ahora se han ido "tapando con muchísimas cosas" por ejemplo con los fondos Next Generation, "que aunque ejecutaban poco y mal, permitían hacer actuaciones". "Pero es que esos fondos, por ejemplo, el año que viene, en verano, se cortan. Con lo cual, no tener presupuestos será especialmente grave el año que viene", ha avisado.

Según Bravo, la falta de cuentas impide la planificación de los grandes planes de inversiones en materia viaria, hídrica o de energías, al tiempo que impide la actualización de cuantías en materias importantes, como por ejemplo en políticas activas de empleo.

Además, ha acusado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "falta de responsabilidad y de diligencia" porque la falta de PGE perjudica a los ciudadanos y a las Comunidades Autónomas, que se ven obligadas a elaborar "sus presupuestos sin tener el techo de gasto, sin tener el objetivo de déficit, sin tener las entregas a cuenta de los importes, sin información".

Bravo ha recalcado que si Sánchez "no consigue aprobar presupuestos, no tiene el respaldo de sus socios, está rodeado de corrupción en su familia más directa", ante los casos que afectan a su esposa y su hermano, debería ir a las urnas.

"Alguien en su sano juicio, cuando ve todo esto, lo que tiene que asumir es su responsabilidad, sus errores, pedir disculpas y, repito, convocar elecciones. Es muy sencillo, y que los españoles decidan", ha resaltado.

JUSTIFICA QUE EXTREMADURA PUEDA IR A LAS URNAS ANTE EL BLOQUEO

El vicesecretario de Hacienda del PP ha justificado que CCAA como Extremadura pueda decidir ir a elecciones en 2026 ante "ante bloqueos continuos por parte de la oposición", que "están dificultando el desarrollo" en esa autonomía.

"Pues yo entiendo que los presidentes, en un momento dado, se estén planteando que, ante un bloqueo continuo, pues que sean los ciudadanos los que decidan", ha declarado, después de que María Guardiola haya dicho que en Extremadura convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos.