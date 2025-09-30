Espana agencias

El TSJA ratifica 16 años de cárcel para un hombre por abuso durante años a dos sobrinas menores en Jerez (Cádiz)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a 16 años de cárcel por dos delitos continuados de abuso sexual a dos sobrinas durante varios años perpetrados sobre ellas cuando iban con él a una casa de campo que tenía, así como en su propio domicilio en Jerez de la Frontera.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el acusado, tío político de ambas menores, cometió los abusos sobre una de ellas entre los años 2014 y 2021, cuando la menor contaba entre cinco y 12 años. Igualmente, hizo lo mismo con otra menor, prima de la primera y también sobrina política suya, entre 2019 y 2021, cuando contaba entre nueve y once años.

El acusado abusaba de ellas, según la sentencia, tanto en su domicilio, en una cama o el sofá, como en un colchón de goma espuma que había en una nave de aperos de una casa de campo que tenía y a la que iban con la excusa de dar de comer a los animales los fines de semana.

La sentencia destaca como "muy significativo" la forma en que afloraron los hechos, ya que, según relata, estando un día en el colegio la menor que sufrió los abusos desde los cinco a los 12 años, "se hizo unos cortes en las muñecas con la cuchilla de un sacapuntas y, tras insistirle mucho, contó a sus amigas que su tío abusaba de ella".

Según relataron en el juicio, exhortaron a la niña para que se lo contara a su madre, y "como no lo hacía, decidieron ir a casa de otra amiga para entre todas tratar de convencerla, enterándose la madre de esta última de lo que estaban hablando, por lo que decidió acompañarlas a casa de la menor, donde contaron a su madre lo que ocurría". Previamente, la madre de esta amiga había conseguido que le contara a ella las experiencias de abuso que había sufrido por parte del acusado, "al no atreverse a revelarlo a su propia madre".

Por su parte, la madre, que tuvo conocimiento del episodio de autolisis de su hija a través de su tutor, manifestó que en aquellas fechas "la menor sufría frecuentes pesadillas y se orinaba en la cama, además de padecer dolores de cabeza y presentar infecciones en la vagina".

En este sentido, la sentencia recoge que consta documentado en las actuaciones que la menor recibió asistencia médica por sufrir trastornos de ansiedad y cefaleas, además de ser diagnosticada de vaginitis e infecciones urinarias de repetición, que "si bien no son dolencias específicas en supuestos de agresión sexual, sí son frecuentes en casos de abusos sexuales prolongados, como expusieron los médicos forenses".

En el caso de la otra menor víctima, también guardó silencio hasta que su madre, conocedora de que la prima había desvelado los abusos que sufría por parte del acusado, le preguntó a ella y a su hermana si les había hecho algo, "momento en el que dijo que a ella la había tocado, enterándose la madre del resto de abusos cuando declaró en Comisaría".

La sentencia señala que además de las declaraciones de las víctimas, que fueron percibidas como "firmes, verosimiles y persistentes con el tribunal de instancia", y de contar con variadas corroboraciones periféricas que las confirmaron, también se cuenta con "prueba directa, pues cada de ellas afirmó haber sido testigo presencial de todos o parte de los abusos sufridos por la otra, sin que se encuentre justificación alguna para pensar que se lo inventaran".

Por su parte, el acusado presentó recurso alegando que la prueba practicada no fue suficiente para enervar su presunción de inocencia y calificando la valoración efectuada en la sentencia de sesgada, así como que las manifestaciones de las víctimas no reunían los requisitos exigidos por la jurisprudencia para dotarlas de plena credibilidad.

El TSJA ha desestimado el recurso y ratificado la sentencia de la Audiencia, que condena al acusado a once años de cárcel por los abusos cometidos sobre la sobrina mayor durante siete años, y otros cinco años de prisión por los cometidos sobre la otra sobrina durante dos años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un Juzgado llama a declarar a 3 supuestas víctimas de delitos de contra la libertad sexual en un campamento de Álava

Un Juzgado llama a declarar

Un año de cárcel y privación de conducir para el hombre que atropelló a una mujer que murió meses después en Ourense

Un año de cárcel y

Abascal acusa a Feijóo de "promover la invasión migratoria" con Sánchez y ve que ahora busca "diluir su responsabilidad"

Abascal acusa a Feijóo de

El Gobierno concede 2,4 millones para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil

El Gobierno concede 2,4 millones

Presidenta de Cantabria ve "centrada" la carta de inmigración de Feijoó y cree que las críticas demuestran el "acierto"

Presidenta de Cantabria ve "centrada"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a 11 personas en

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

123 juezas y jueces de violencia de género se oponen a la medida del Gobierno de asumir todos los delitos sexuales a partir de este octubre

El tren de alta velocidad que conectará Europa: casi 50.000 kilómetros conectados y algunos viajes más rápidos que en avión

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 30 septiembre

Murcia fue la comunidad que más creció en 2024 y Madrid registró el PIB per cápita más elevado

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del nuevo registro horario digital que busca frenar las horas extra no pagadas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

DEPORTES

Hamilton despide a su perrito

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación