El presidente del Senado de Italia destaca que el turismo es una herramienta de paz

Roma, 30 sep (EFECOM).- El presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa, ha destacado este martes en la clausura de la 25 cumbre global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que el turismo no solo es una herramienta para enriquecer la cultura de los pueblos y el intercambio entre ellos, sino también "un instrumento de paz".

"Y en un momento como este, el turismo ofrece una perspectiva a quienes, lamentablemente, aún viven —esperemos que por poco tiempo— en guerra, la oportunidad de imaginar la paz, porque es en la paz donde prosperan los intercambios entre personas, pueblos y empresas que desean conocerse y aprender unos de otros", ha agregado.

No hace tanto tiempo cuando viajar era un privilegio de unos pocos y una aventura llena de significado, pero también de riesgos y peligros, ha apuntado.

Hoy en día, el turismo puede ser masivo, y lo es, pero al mismo tiempo se busca garantizar una amplia participación entre quienes desean viajar, desean experimentar el turismo, pero también que el comportamiento y la actitud de quienes deciden aprovechar la oportunidad de ser turistas que ofrece la sociedad moderna sean conscientes, ha afirmado.

El WTTC ha presentado hoy su informe "Investigación Ambiental y Social (ESR) 2025" que muestra que, aunque el sector ha superado sus niveles de contribución a la economía previo a la pandemia, su huella de carbono se mantiene por debajo de los niveles de 2019 y su impacto social positivo continúa creciendo.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo del sector de viajes y turismo en 2024 disminuyeron un 9,3 % respecto a 2019, cuando se alcanzó su punto máximo, y ahora representan el 7,3 % del total global de emisiones, frente al 8,3 % en 2019.

Mientras disminuyó el impacto medioambiental del sector, su contribución al PIB creció un 6 % por encima de su nivel prepandemia, pasando de 10,3 billones de dólares en 2019 a 10,9 billones el año pasado.

Este descenso refleja una reducción en la intensidad de emisiones (emisiones por unidad de producción económica), que ha caído un 15 % desde 2019, con un sector que genera cada vez más valor económico produciendo menos emisiones.

Para la consejera delegada interina del WTTC, Gloria Guevara, esto es una prueba clara de que el sector turístico "puede crecer mientras reduce su impacto ambiental".

Los datos del WTTC muestran que el 40 % de las emisiones proviene del transporte y un 19 % adicional de la electricidad adquirida, mientras que el 57,4 % proviene de la cadena de suministro.

Por otro lado, Guevara ha recordado que durante la pandemia se perdieron 70 millones de empleos en el sector en el mundo y muchas personas se fueron a otros sectores y ahí es donde está el reto.

El mayor reto lo van a tener las naciones donde la población se está haciendo mayor, donde no hay tantos jóvenes como, por ejemplo, Japón o Europa, donde la natalidad es baja.

Hay diferentes variables que hay que ir considerando, "pero definitivamente es fundamental que trabajemos el sector público y el privado en un plan para asegurarnos que se ocupen los puestos que se van a crear".

Ha defendido que el sector de turismo permite contratar a la gente en su lugar de residencia, lo que es muy importante porque así no tienen que migrar a buscar oportunidades en grandes ciudades. EFECOM