El PP acusa a Bolaños de buscar la "impunidad" de Begoña Gómez mientras "desprotege" a víctimas de violencia machista

La senadora del PP María José Pardo ha preguntado este martes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, si está "dispuesto a hacer lo que sea para dotar de impunidad" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, a la par que ha arremetido contra los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores.

"¿Es justicia saber que las víctimas de la violencia machista están desprotegidas y ocultarlo? ¿Es justicia dejar desprotegidas a las víctimas mientras protege con todos los medios a su alcance a Begoña Gómez?", ha expresado la senadora 'popular' en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Tras diferenciar que unas "son víctimas y Begoña es una presunta delincuente", Pardo ha añadido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ejecutivo de los fallos técnicos de los dispositivos y la necesidad de corregirlos, pero no hicieron "nada". "Lo sabía y lo tapó", le ha culpado.

"¿Quizás porque también estaban ustedes destinando, presuntamente, el dinero de todos los españoles a las actividades privadas de la mujer del presidente, en lugar de a la protección de las víctimas de violencia? Lo que han demostrado es que solo les preocupa una mujer en España, Begoña Gómez", ha lanzado.

Pardo ha aludido a la ausencia de la esposa de Pedro Sánchez el pasado sábado pasado en la citación del juez Juan Carlos Peinado para comunicarle que si va a juicio por malversación será juzgada por un jurado popular, para reprochar al Gobierno que así se vio "cuál es el respeto que tiene por la justicia".

"Con una Begoña Gómez a la fuga, hoy más acorralada que nunca por la corrupción, 121 'emails' la señalan a ella y a Moncloa. Pues vaya si hay caso. ¿Y está usted dispuesto a hacer lo que sea con tal de protegerla, para dotarla de impunidad?", ha expresado, para criticar que el Ejecutivo quiera limitar la acusación popular y su "campaña contra los jueces".

Así las cosas, Pardo le ha preguntado "qué ha hecho el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la justicia española", a lo que Bolaños ha aprovechado para reivindicar nuevamente que está llevando a cabo "la mayor transformación de la Justicia en décadas" y, al mismo tiempo, calificar de "ultra" al PP.

"No hay intervención del Partido Popular en esta Cámara que no contenga falsedades, completos bulos a los que ustedes se agarran. Son ustedes pareja de hecho de la mentira", ha replicado el ministro.

