El JEMAD reconoce el potencial de la IA para tomar decisiones ágiles pero apuesta por la regulación

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha reconocido este miércoles el potencial que la inteligencia artificial (IA) tiene para tomar decisiones en el ámbito militar "mejor informadas, de modo más ágil y en entornos de más incertidumbre", pero ha abogado por regular el sector.

En la presentación del libro 'Situación y tendencias en el uso de la IA en el sector de la Defensa', elaborado por el Foro Empresas Innovadoras y Amper, el JEMAD ha reflexionado sobre las "ventajas" de la inteligencia artificial aplicada al sector de la defensa y las Fuerzas Armadas.

En cuanto a las capacidades militares, ha destacado la mejora en el proceso de toma de decisiones, "mejor informadas, de modo más ágil y entornos de más incertidumbre", el respaldo para el cumplimiento normativo y la definición de planes de respaldo y prevención de fallos.

En la perspectiva táctico-operativa, la IA puede detectar patrones en ciberdefensa para actuar frente a ciberamenazas, mejorar la seguridad y la gestión del talento y formación del candidato más adecuado, según ha expuesto el JEMAD. Asimismo, ha indicado que la IA permite liberar recursos de personal, que pueden aparcar "tareas repetitivas y mecánicas" para emplearse en otras de mayor relevancia.

Pero el almirante general López Calderón ha hablado de la vertiente ética y legal del uso de la IA, que, a su juicio, es necesario desarrollar. "Existe un debate sobre la necesidad de regulación del uso militar de la IA para establecer los límites de su implementación y los riesgos y la ética en la toma de decisiones", ha agregado.

"Aunque técnicamente se factible una menor intervención humana, es un asunto que debe ser estudiado a conciencia y regulado con precisión", ha zanjado.

