El ICAB se suma a la abogacía española y pide suspender las vistas por alerta meteorológica

El Colegio de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) se ha sumado a la reivindicación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se suspendan las vistas y los señalamientos judiciales en caso de alertas meteorológicas adversas, informa en un comunicado.

En concreto, el CGAE ha pedido al CGPJ que en casos de emergencia como la alerta roja por lluvias del lunes en Valencia, cuando las autoridades competentes consideren que se deben evitar desplazamientos por razones de seguridad, se acuerde la suspensión automática de las vistas judiciales.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordó ayer la dispensa de acudir por razones de fuerza mayor, la Abogacía lo considera "insuficiente" y así se lo ha trasladado al Poder Judicial en una reunión entre su presidente, Salvador González, y los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales del CGPJ.

"En situaciones como la de ayer, con alerta roja decretada, la regla general tendría que ser la suspensión automática de vistas y, subsidiariamente, que las vistas estén suspendidas salvo que los letrados de ambas partes soliciten su celebración por no estar afectados, es decir, justo el sistema contrario que el propuesto por el TSJ de Valencia", afirmó González.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Institucionales del CGPJ se ha mostrado "favorable" a la propuesta, incluida la necesidad de contar con un marco legal que genere seguridad jurídica tanto a los profesionales como a la ciudadanía y se ha comprometido a abordar esta cuestión en su próximo Pleno.

El presidente de la Abogacía también ha informado al CGPJ sobre la creación de una Comisión Especial para abordar la actuación ante desastres naturales, y concretamente, sobre el grupo de trabajo jurídico coordinado por la Abogacía que va a solicitar la regulación de la suspensión de plazos procesales en situaciones de emergencia.

